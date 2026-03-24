Dwayne Johnson kehrt als Maui im Live-Action-Trailer zum Moana-Remake zurück

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Manche sind erfolgreich, manche verfehlen, aber solange Disney mit einem davon gelegentlich fast eine Milliarde Dollar einbringen kann, wird es weiterhin Live-Action-Remakes seiner klassischen Animationsfilme produzieren. Als nächstes steht Moana auf der Liste, das gerade seinen ersten Trailer veröffentlicht hat.

Wie im Originalfilm folgt Moanas Live-Action-Remake der gleichnamigen Moana, wie sie über den Ozean segelt, um ihre Insel und ihre Menschen zu retten, und einer bösen, lavagefüllten Insel folgt, die beides zu zerstören droht. Maui ist natürlich beteiligt und wird erneut von Dwayne Johnson gespielt. Es ist schwer zu erkennen, ob sich in der Realverfilmung irgendwelche Handlungselemente ändern, aber wie bei Lilo & Stitch können wir uns vorstellen, dass es einige Änderungen geben wird, um erfahrene Zuschauer zu fesseln.

Angesichts der Tatsache, dass der Originalfilm erst vor zehn Jahren erschien und wir vor kaum zwei Jahren eine Fortsetzung hatten, fragen sich manche vielleicht, warum wir überhaupt ein Moana-Remake haben. Wir müssen abwarten, ob Disney den Wert dieses Films beweist, indem es ihn zu einem großen Kassenerfolg macht.