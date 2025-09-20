Dutzende Tote, als Israel tiefer in Gaza-Stadt vordringt

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Israel seinen Angriff auf Gaza-Stadt verstärkt, die Bodenoperationen ausgeweitet und ganze Hochhäuser zerstört hat, während Zehntausende von Einwohnern nach Süden fliehen. Das Militär sagt, es habe Untergrundnetzwerke und befestigte Stellungen ins Visier genommen, während die Gesundheitsbehörden in Gaza von wachsenden Opfern und weit verbreiteten Zerstörungen berichten. Bei den jüngsten Angriffen wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörden im Gazastreifen 34 Palästinenser getötet. Die Eskalation kommt nur wenige Tage, bevor mehrere westliche Länder einen palästinensischen Staat bei den Vereinten Nationen formell anerkennen werden, was den Einsatz sowohl auf dem Schlachtfeld als auch in der diplomatischen Arena erhöht.