Dutton Ranch Showrunner entlassen, Wochen bevor die erste Staffel des Yellowstone-Spin-offs gestreamt wird

In ein paar Wochen wird die Welt von Yellowstone erneut erweitert werden (ja, ernsthaft, schon zum dritten Mal dieses Jahr, nach The Madison und Y: Marshals), wenn das mit Spannung erwartete Dutton Ranch Projekt Mitte Mai auf Paramount+ erscheint.

Diese Serie ähnelt Y: Marshals, da sie als Fortsetzung der Hauptserie in Yellowstone dient und erforscht, was mit Rip und Beth passiert ist, nachdem die beiden ihr ehemaliges Zuhause verlassen und sich in Texas ein neues Leben aufbauten. Es ist ein besonders erwartetes Projekt der Fans, da Cole Hauser als Rip und Kelly Reilly als Beth, zwei Fanlieblinge aus Yellowstone, zurückkehren.

Obwohl die erste Staffel bereit ist und bald mit dem Streaming beginnen wird, scheint alles noch nicht weit vor der Produktion der zweiten Staffel zu sein, da ein neuer Bericht von Puck News behauptet, dass der Showrunner bei Dutton Ranch entlassen wurde und für Staffel 2 nicht zurückkehren wird.

Der Bericht stellt fest, dass Chad Feehan mit Reilly, Hauser und anderen wichtigen Yellowstone-Veteranen aneinandergeraten ist, was dazu führt, dass der Yellowstone-Franchise-Produzent David Glasser und Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan einspringen und Feehan von seinen Aufgaben entbinden müssen.

Es ist unklar, wer Feehan als Showrunner für Staffel 2 und darüber hinaus ersetzen wird, aber es wird erwartet, dass ein weiterer Autor, der bereits mit der Serie vertraut ist und dafür verantwortlich ist, die Verantwortung übernehmen wird.

Wann Dutton Ranch Premiere betrifft, so erscheint die erste Folge am 15. Mai. Einen Teaser-Trailer zur Serie sehen Sie unten.