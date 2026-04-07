Dune: Part Three wird der kürzeste Film in Denis Villeneuves Trilogie sein

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Als epischer Abschluss von Denis Villeneuves Dune-Saga angekündigt, scheint Dune: Part Three Die Rückkehr des Königs seiner Zeit zu sein. Mit A-Promis-Schauspielern, unvorstellbarem Worldbuilding und Bühnenbild und hoffentlich genug Oscar-Köder, um Timmy Tim Gold zu verschaffen – sieht es wirklich so aus, als würde Dune: Part Three ein episches filmisches Erlebnis werden. Allerdings wird er auch kürzer sein als die ersten beiden Filme.

Wie auf der offiziellen IMAX-Website zu sehen ist (danke, GamesRadar+), läuft Dune: Part Three zwei Stunden und zwanzig Minuten. Das mag nach viel Zeit klingen, aber es sind schon fünfzehn Minuten kürzer als Dune (2021), das zwei Stunden und fünfunddreißig Minuten betrug. Der zweite Film dauerte zwei Stunden und siebenundvierzig Minuten.

Für alle, die das Dune: Messiah-Buch gelesen haben, auf dem der dritte Film basiert, sollte das nicht allzu überraschend sein. Frank Herberts Dune-Fortsetzung kümmert sich nicht so sehr um massive Schlachten wie das erste Buch, daher wird es interessant sein zu sehen, wie Villeneuve das Ausgangsmaterial mit den Erwartungen reiner Filmfans in Einklang bringt, die diesen Film größer gestalten und mehr Drama bieten wollen als die ersten beiden zusammen.