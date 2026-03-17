Dune: Part Three Trailer verspricht ein dunkleres, brutaleres Finale

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Der erste Trailer zu Dune: Part Three wurde gerade veröffentlicht, und es ist ziemlich klar, dass Denis Villeneuve nicht auf Nummer sicher geht, wenn er seine Adaption von Frank Herberts epischer Weltraumsaga abschließt. Dieser Film wird deutlich düsterer, größer und verstörender als die ersten beiden Filme.

Wir werden direkt in eine Zukunft geworfen, in der Paul Atreides nicht mehr der unsichere Erbe ist, den wir kennengelernt haben, sondern ein abgebrühter Kaiser, belastet von den Folgen seines eigenen heiligen Krieges. Die Handlung springt über ein Jahrzehnt in die Zukunft und zeigt eine Galaxie, die unter seiner Herrschaft buchstäblich brennt, mit neuen Gefahren und Bedrohungen.

Zendaya ist als Chani zurück, und die Beziehung zwischen ihr und Paul scheint ernsthaft kompliziert zu sein. Die Träume einer Wüstenromanze sind längst vorbei, und an ihrer Stelle finden wir Macht, Verrat und Krieg. Dann gibt es natürlich Robert Pattinson, der in diesem dritten Film die Rolle des Hauptbösewichts Scytale übernimmt, der den Clips, die wir gesehen haben, genauso verdreht wie gefährlich ist.

Villeneuve selbst hat den Film eher als Thriller als seine Vorgänger beschrieben, und das merkt man. Das Tempo ist schneller, die Konflikte verzweifelter, und ein Gefühl des Unheils liegt in der Luft. Kurz gesagt, wir brennen schon darauf, ihn zu sehen, und die Premiere ist für den 18. Dezember angesetzt. Sieh dir unten den Trailer an.

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