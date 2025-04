Dune: Awakening hat sich verzögert

HQ

Wenn Sie den 20. Mai als den Tag in Ihrem Kalender eingekreist hatten, an dem Sie nach Arrakis reisen und Ihre Dune: Awakening Reise beginnen konnten, haben wir jetzt einige schlechte Nachrichten an dieser Front zu verkünden. Funcom hat beschlossen, das Spiel zu verschieben und es auf den Mai zu verschieben.

Die gute Nachricht ist, dass die Verzögerung recht gering ist und das Spiel nur um etwa drei Wochen verschoben wird, wobei die Veröffentlichung nun am 10. Juni geplant ist, wobei das Vorsprungs-Early-Access-Element am 5. Juni stattfinden soll.

Auf die Frage, warum diese Verzögerung auftritt, gibt Funcom an: "Unsere laufende persistente geschlossene Beta wird ebenfalls mit regelmäßigen Updates fortgesetzt, und das Feedback, das wir von Beta-Testern gesammelt haben, war von unschätzbarem Wert, um sicherzustellen, dass wir ein qualitativ hochwertiges Spiel veröffentlichen können. Wir haben einen sehr aktiven Discord mit unseren Beta-Testern, auf dem unsere Entwickler direkt mit ihnen interagieren können, um sicherzustellen, dass wir gemeinsam Dune: Awakening zu einem besseren Spiel machen.

"Dank dieses Prozesses sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir mit etwas mehr Zeit zum Kochen viel mehr von dem Feedback umsetzen können, von dem wir wissen, dass es für unsere Beta-Tester wichtig ist."

Im Geiste der Verzögerung wird Funcom nächsten Monat einDune: Awakening groß angelegtes Beta-Wochenende veranstalten, das es noch mehr Fans ermöglichen wird, die Action vor der Veröffentlichung zu erleben. Wir können uns auch auf die Eindrücke und die Vorschau auf das Spiel am 25. April freuen.

Beim Abschied fügt Funcom hinzu: "Dune: Awakening ist ein Biest von einem Spiel. Das ist Multiplayer-Survival in großem Maßstab, und wir machen spielerische und technische Fortschritte, die es in diesem Genre noch nie gegeben hat. Wir wollen sicherstellen, dass wir die Landung halten."