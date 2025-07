Dune: Awakening Entwickler-Update enthält eine Entschuldigung für alle Verluste von Gegenständen und Fahrzeugen

HQ

Am 7. Juli änderte der neue Patch von Dune: Awakening das Layout der Deep Desert, wodurch ein Großteil der PvE-Bereiche für PvP freigegeben wurde. Spieler, die nicht ausgerüstet oder darauf vorbereitet waren, verloren in den großen Raids, die folgten, eine Menge Zeug, und Dune: Awakening -Entwickler Funcom hat zugegeben, dass er mit diesem Update etwas vermasselt haben könnte.

In einem neuen Steam-Post beginnt der Entwickler zunächst mit einer Entschuldigung. Er nennt das PvP "ein Versehen in unserem Entwicklungsprozess und unserer internen Kommunikation, was dazu führte, dass die Leute eine unglückliche Menge an Basen und Ausrüstung verloren haben".

Es heißt auch, dass es versuchen wird, den Menschen ihre verlorene Ausrüstung so gut wie möglich zurückzuholen. Erstattete Materialien, Gegenstände und Fahrzeugkomponenten werden bis Ende dieser Woche im Reiter "Belohnungen einlösen" angezeigt.

Funcom blickt in diesem Update auch in die Zukunft und sagt, dass es immer noch Pläne hat, viele Exploits zu patchen, die die Spieler nutzen, um sich unfaire Vorteile zu verschaffen. Ein Team bei Funcom widmet sich der Bekämpfung von Hackern und der Behebung von Exploits, und in den nächsten Patches wird die Sicherheit erhöht, um beides zu verhindern. Außerdem können wir in Zukunft weitere Änderungen an der Lebensqualität und Updates für wichtige Gameplay-Elemente erwarten.

Dune: Awakening ist jetzt auf dem PC erhältlich.