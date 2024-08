Du wirst in der Lage sein, in Beauxbatons und Durmstrang in Harry Potter: Quidditch Champions anzutreten.

HQ

Eines der wichtigsten und interessantesten Elemente des bevorstehenden Harry Potter: Quidditch Champions ist, dass es tatsächlich während eines Triwizard Cup Schuljahres stattfindet. Für alle, die nicht wissen, was das bedeutet, ist der Triwizard Cup eine Veranstaltung, die die magischen Schulen von Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, Beauxbatons Academy und Durmstrang Institute zu einem Sportereignis zusammenbringt, bei dem die talentiertesten studentischen Sportler gegeneinander antreten. Für Quidditch Champions bedeutet dies viele Quidditch-Spiele an den verschiedenen ikonischen Schulen.

In einem neuen Trailer werfen wir einen Blick auf diese Schulen und die Quidditchplätze, die sie anbieten werden. Diese Levels beinhalten einzigartige Umgebungen, Landschaften, Architektur und Außenseiten des Campus, und ja, Beauxbatons und Durmstrang sehen ganz anders aus als das berühmte Quidditchfeld, das wir aus Hogwarts kennen.

Im Spiel wählen die Spieler eine der drei Schulen aus, die sie während der Triwizard Cup repräsentieren, und kämpfen dann in PvP- und Exhibition -Matches gegeneinander. Es wird auch eine Reihe von bekannten Harry-Potter-Charakteren geben, die man treffen und in die man schlüpfen kann, darunter Harry selbst, Ron Weasley und Hermine Granger.

Schaut euch den neuen Trailer unten an, um einen Blick auf die verschiedenen Quidditch-Spielfelder zu werfen, die in Quidditch Champions angeboten werden, bevor es am 3. September auf PC und Konsolen erscheint.