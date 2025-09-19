Du musst lernen, wie man als Leuchtturm läuft, wenn du Keeper spielen willst

HQ

Während des Xbox Games Showcase in diesem Sommer kündigte Microsoft endlich den kommenden Titel von Double Fine an. Das Studio von Veteran Tim Schafer hat ein Händchen dafür, uns immer wieder zu überraschen und Erfahrungen zu bieten, die wir noch nie zuvor gesehen haben, und das ist eindeutig etwas, das sie weiter verfolgen wollen.

Aus diesem Grund werden wir in dem Abenteuer Keeper als Leuchtturm spielen, von dem wir noch nicht viel gesehen haben. Aber in der neuesten Folge des offiziellen Xbox-Podcasts besucht der Moderator Double Fine, um Keeper etwas genauer zu überprüfen und teilt einige Details über Xbox Wire.

Sie erzählen unter anderem, wie das Abenteuer beginnt und wie es ist, einen Leuchtturm tatsächlich zu steuern. Offensichtlich ist es nicht die einfachste Sache, und die Idee ist, dass wir dies selbst entdecken sollten:

"Viele Spiele beginnen mit Tutorials, aber ich habe nur sehr wenige gesehen, in denen der Charakter buchstäblich laufen lernt.

In einer schönen Einführung in die Art und Weise, wie das Spiel den Spieler lehrt, ohne ihm einfach zu sagen, was er tun soll, merkt man, dass der linke Stick den Leuchtturm neigen lässt. Natürlich werden Sie dies ein wenig ausprobieren - bis es abrupt an der Basis abbricht und durch einen Prozess, den wir erahnen müssen, vier spindeldürre Beine wachsen lässt. Von hier aus stehst du auf und schickst - wie in einer Naturdokumentation über ein Giraffenbaby - deinen Leuchtturm bergab wanken und erarbeitest, wie genau er seine neuen Gliedmaßen bedienen soll."

Wie bei den meisten Titeln, die von Double Fine signiert wurden, können wir uns auf skurrilen und überraschenden Humor freuen. Und wenn du deinem Leuchtturm das Laufen beibringst, scheint das zu mehreren verrückten Szenen zu führen:

"Es ist ein Tutorial, das wie eine Komödie angepriesen ist - während du darum kämpfst, die Kontrolle zu erlangen, rast der Leuchtturm in verlassene Autos und heruntergekommene Häuser und zertrümmert sie in seinen Bemühungen. Schließlich lernt es zu laufen, dann zu rennen, und wir beginnen eine Reise ohne ein anderes Ziel als die subtile Implikation, um herauszufinden: "Was ist da oben auf dem Berg?" "

Keeper wird sowohl für PC als auch für Xbox Series S/X veröffentlicht und ist natürlich im Game Pass enthalten, wenn es am 17. Oktober Premiere feiert. Schaut euch die Podcast-Episode oben an, um viel Gameplay und einige neue Bilder unten zu sehen.