Du kannst es ab heute mit John Carpenter's Toxic Commando versuchen

Der 12. März markiert den Start von John Carpenter's Toxic Commando, bei dem du und bis zu drei Freunde die Welt durch Schießen retten musst. Ich schieße tatsächlich viel. Die Prämisse dreht sich um ein gescheitertes Experiment, Energie aus dem Erdkern zu gewinnen, das versehentlich ein uraltes Übel namens Sludge God freisetzt.

Das verwandelt den Boden in Schleim und Menschen in zombieähnliche Kreaturen. Vielleicht können Sie erraten, wo die Schießerei ins Spiel kommt. Du und deine drei anderen Toxic Commandos müsst das Böse in einem Spiel niedermähen, das "Buddy-Movie-Vibes und den übertriebenen Humor, Action und Horror des klassischen 80er-Jahre-Kinos bietet, inspiriert vom legendären John Carpenter."

Es klingt auf jeden Fall nach einer spaßigen Prämisse, und die Tatsache ist, dass du es jetzt ausprobieren kannst. Über Steam hat Saber Interactive (Warhammer 40,000: Space Marine II) angekündigt, dass nun eine Demo veröffentlicht wurde, mit der du dich an der Rettung der Welt versuchen kannst. Die Demo umfasst:



Diese Demo enthält 2 Missionen, die dir einen Einblick in das finale Spiel geben sollen.



Lernen Sie alle Hauptmechaniken von Toxic Commando kennen: FPS-Kämpfe, Offroad-Action, Fähigkeiten und Koop-Erfahrung.



Kämpfe gegen die Horden von Zombies des Schlammgottes und überwinde alle Herausforderungen auf deinem Weg, um die Welt zu retten



Die Demo ist komplett im Koop-Modus. Versammelt eure Freunde in einem 4-Spieler-Team und erledigt die Aufgabe!



Neben dem PC wird John Carpenter's Toxic Commando auch für PlayStation 5 und Xbox Series S/X erscheinen, aber die Demo scheint PC-exklusiv zu bleiben.