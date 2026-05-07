Du kannst Designdateien für Valves Steam Controller herunterladen

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Der Steam Controller wurde veröffentlicht und war in nur wenigen Minuten ausverkauft, also warten die Leute jetzt auf eine Nachbesetzung. Laut Engadget hat Valve inzwischen die CAD-Dateien für die Gamepad-Hülle veröffentlicht, und sie können unter einer Creative-Commons-Lizenz kostenlos heruntergeladen werden. Das bedeutet, dass man nun eigene Zubehörteile für den Steam Controller entwerfen und bauen kann.

Aber es gibt einen kleinen Haken. Die Dateien sind nur für die Außenseite des Geräts, sodass du die Innenseiten nicht selbst 3D-drucken kannst, um deinen gesamten Controller von Grund auf neu zu bauen. Wir müssen einfach geduldig sein, während wir auf einen Nachstock für den Steam Controller warten.

Valve hat noch kein Veröffentlichungsfenster für das Steam Machine und das Steam Frame VR-Headset genannt, was bedeutet, dass der Steam Controller momentan vielleicht kein unverzichtbarer Kauf ist.