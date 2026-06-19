Dschihadisten greifen einen Flughafen in Niger an, 11 Soldaten getötet

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Mindestens elf Soldaten und zwei Zivilisten wurden bei einem Angriff auf den Flughafen in der nigerischen Hauptstadt Niamey getötet, wie BBC und YLE berichteten.

Die islamistische Gruppe JNIM, die Verbindungen zum al-Qaida-Terrornetzwerk hat, hat die Verantwortung für den Anschlag übernommen. Bei dem Angriff wurden 22 Angreifer getötet, daher beträgt die Zahl der Todesopfer mindestens 35 Menschen.

Der Angriff begann am Donnerstagmorgen im Morgengrauen und dauerte laut Zeugen Stunden.

Niger wird seit drei Jahren von einer Militärregierung regiert, gegen die islamistische Gruppen eine zunehmend gewalttätige bewaffnete Widerstandskampagne führen.