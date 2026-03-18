DS stellt den brandneuen No7 mit einer versprochenen Reichweite von 740 Kilometern vor.

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DS Automobiles hat (über Top Gear) seine SUV-Generation der nächsten Generation, den DS No7, vorgestellt. An der Spitze der Modellpalette steht eine Langstrecken-Elektroversion mit bis zu 740 Kilometern auf einer einzigen Ladung und zählt damit zu den am längsten reichweitenden Elektrofahrzeugen seiner Klasse.

Beim Start stehen Käufern zur Wahl zwischen drei vollelektrischen "E-Tense"-Varianten. Herausragend ist das frontgetriebene Long Range-Modell, das eine 97,2-kWh-Batterie mit einem einzelnen Motor kombiniert und etwa 242 PS leistet (oder mehr mit einem temporären Lademodus). Das ist die Version mit der Reichweite von 740 Kilometern.

Es gibt auch eine leistungsstärkere, zweimotorige Allradvariante, die dieselbe Batterie verwendet, aber etwas Effizienz gegen Leistung eintauscht. Er bietet bis zu 345 PS (370 mit Ladedruck), eine reduzierte Reichweite von etwa 680 Kilometern und eine 0-100-Zeit von etwa 5,4 Sekunden. Im Einstiegsmodell bietet DS einen günstigeren frontgetriebenen Elektrowagen mit einer kleineren 73,7-kWh-Batterie, der rund 227 PS leistet und eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern bietet.

Mit seiner Kombination aus großer Reichweite, Premium-Design und mehreren Antriebsoptionen zielt der DS No7 eindeutig auf etablierte Konkurrenten im Bereich der mittelgroßen Luxus-SUVs ab – diesmal mit einem stärkeren Fokus auf vollelektrisches Fahren.