Drohnenangriff in der Ukraine löst Brand in russischem Atomkraftwerk und Treibstofflager aus

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Ein ukrainischer Drohnenangriff traf eines der größten russischen Atomkraftwerke, beschädigte Anlagen und zwang zu einer Leistungsreduzierung in einem Reaktor, während er auch ein massives Feuer an einem wichtigen Brennstoffexportterminal an der Ostsee auslöste.

"Feuerwehrleute und Rettungsdienste arbeiten derzeit daran, das Feuer zu löschen", sagte Alexander Drozdenko, Gouverneur des russischen Gebiets Leningrad. Es habe keine Verletzten gegeben, fügte er hinzu. Außerdem wurden aufgrund des Drohnenangriffs mehrere Flüge verspätet oder abgebrochen.

Beamte sagten, die Luftabwehr habe Dutzende von Drohnen in mehreren Regionen abgefangen, aber Trümmer hätten im Werk Kursk nahe der Grenze und im Novatek-Komplex Ust-Luga im Norden, nur 60 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt, schwere Schäden angerichtet.

Rettungskräfte arbeiteten die ganze Nacht hindurch, um die Brände einzudämmen, obwohl keine Opfer gemeldet wurden. Die Angriffe fielen mit dem Unabhängigkeitstag der Ukraine zusammen und verdeutlichten die anhaltende Intensität des Krieges trotz der jüngsten Friedensgespräche.