Drei Runden Halo Infinite aus der jüngsten Mehrspieler-Beta

Das erste von zwei aufeinanderfolgenden Closed-Beta-Wochenenden für Halo Infinite ist vorbei und wir konnten uns trotz aller Limitierungen ein paar Eindrücke des Sci-Fi-Ego-Shooters einholen. In den letzten Tagen durften zugelassene "Halo-Insider" (also freiwillige Beta-Tester) Vier-gegen-Vier-Matches auf drei unterschiedlichen Karten spielen. Verfügbar waren die Modi Team-Deathmatch (oder wie es in Halo genannt wird: Slayer) und Flaggenkampf. Gameplay seht ihr unten, das Material stammt aus der PC-Version.

