Online-Server der Halo-Infinite-Beta an kommenden Wochenenden wieder geöffnet

Am Wochenende können auserwählte Halo-Insider das nächste Mal den Mehrspielermodus von Halo Infinite spielen, bevor der Ego-Shooter am 8. Dezember erscheint. 343 Industries hat das Angebot bereits grob datiert, nun aber einen genaueren Zeitplan veröffentlicht. Auf Halo Waypoint erwähnt das Team, dass zwei Beta-Phasen vom 24. bis zum 26. September und vom 1. bis zum 3. Oktober stattfinden werden. Ihr könnt an diesen Aktionen nur dann teilnehmen, wenn ihr bis zum 13. September dafür freigeschalten wurdet.

Inhaltlich dürfen die Testspieler auf einen "ausgewachsenen" Eindruck des Mehrspielermodus hoffen, verspricht 343 Industries. An diesem Wochenende spielen die Leute Arena (Vier-gegen-Vier) und Anfang kommenden Monats wird Big Team Battle (Zwölf-gegen-Zwölf) gespielt. Die Server sind leider nur in bestimmten Zeiten verfügbar: jeweils zwischen 19:00 und 21:00 Uhr und zwischen 1:00 und 5:00 Uhr. Alle weiteren Infos gibt es in diesem Artikel.