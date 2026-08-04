Drei Löwinnen im Zoo von Tokio sterben an Hitzschlag

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Der Klimawandel und der allmähliche Anstieg der Temperaturen weltweit, Jahr für Jahr, liefern uns dramatische Beweise dafür, dass wir vor einer echten Krise für das Überleben des Lebens auf der Erde stehen – eine, die für die Menschheit beispiellos ist. Beweis dafür ist der tragische Vorfall im Tokyo Zoo, der nun bestätigt hat, dass drei seiner sechzehn Löwen infolge der Hitze gestorben sind.

Laut einem Bericht von Reuters ist diese Situation in den 62 Jahren seit der Eröffnung des Zoos in der japanischen Hauptstadt beispiellos. Und seit der ersten Hitzewelle im Juli zeigte die gesamte Löwenpopulation Symptome, wurde lethargisch und hörte allmählich auf zu essen und zu trinken, sodass alle sofort tierärztliche Hilfe benötigten. Offenbar litten die drei Löwinnen, 3, 11 und 15 Jahre alt, unter schwerer Dehydrierung und multiplem Organversagen, wie die Obduktion bestätigte.

Die Temperaturen in der Gegend stiegen von Mitte bis Ende Juli auf fast 39 Grad Celsius, was Hitzschlagwarnungen auslöste, und obwohl Löwen in Subsahara-Afrika heimisch sind und an trockene Hitze gewöhnt sind, erschwert die Kombination aus Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit in Tokio ihnen, ihre Körpertemperatur zu regulieren, was für diese drei Weibchen tödlich war. Die übrigen Löwen erhalten übrigens weiterhin eine intravenöse Behandlung.

"Keine anderen Tiere haben Anzeichen von Krankheit gezeigt, aber das Personal kümmert sich noch sorgfältiger um die Tiere als zuvor", sagte ein Beamter des Tama Zoos.