Drei Blizzard-Klassiker schließen sich Battle.net an

HQ

Battle.net dient seit langem als eigener digitaler Spieleladen und soziale Plattform von Blizzard. Die überwiegende Mehrheit der Titel des Studios kann über dieses Format gefunden werden, aber es gab Lücken, in denen einige beliebte Klassiker durch ihre Abwesenheit bemerkt wurden.

Nun werden endlich drei solcher Lücken geschlossen. Blizzard hat angekündigt, dass Diablo, Warcraft: Orcs & Humans und Warcraft II: Tides of Darkness jetzt über den oben genannten Spieleladen erhältlich sind, und diejenigen, die nach diesen Klassikern gesucht haben, können sie jetzt direkt von dem Entwickler erhalten, der sie vor etwa 25-30 Jahren entwickelt hat.

Übrigens, Warcraft II: Tides of Darkness wird mit der Beyond the Dark Portal -Erweiterung geliefert, und diejenigen, die Diablo kaufen, erhalten auch das Hellfire -Add-on.