Drehbuchautor kommentiert Denis Villeneuves James-Bond-Film: "Die Dinge gehen ganz schön voran"

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Angesichts der Tatsache, dass Autor Steven Knight gerade Peaky Blinders: The Immortal Man veröffentlicht hat und Denis Villeneuve fleißig daran arbeitet, den dritten und letzten Teil seiner Dune-Trilogie fertigzustellen, ist es vielleicht keine große Überraschung, dass wir noch nicht viel über das kommende James-Bond-Projekt hören, an dem die beiden zusammenarbeiten. Vielleicht wird sich das jedoch bald ändern.

Im Gespräch mit Variety wurde Knight nach dem Bond-Film gefragt, den er für Villeneuve schreibt – etwas, worüber der Schöpfer von Peaky Blinders wegen der Geheimhaltung des Films nicht allzu gerne sprechen wollte. Was er jedoch anmerkte, war, dass wir in relativ kurzer Zeit etwas über den Film hören sollten und dass die Arbeit reibungslos voranschreitet.

"Ich meine, ich kann natürlich keine Details nennen, aber ich liebe es. Es macht so viel Spaß."

Auf die Frage, wann wir Neuigkeiten erwarten sollten, fährt er fort: "Jaaaa. [Klingt unsicher] Kommt darauf an, was du mit "bald" meinst, aber ja. Ich meine, die Dinge laufen ganz gut."

Wer sehnsüchtig auf das nächste Kapitel von Bond wartet, muss offenbar noch eine ganze Weile warten, denn wir wissen noch nicht, wann die Produktion des Films beginnt, ganz zu schweigen von der Premiere, und wir haben auch keine Ahnung, wer nach Daniel Craig die 007-Aufgaben übernehmen wird. Kurz gesagt, Knights Anspielung auf "hängt davon ab, was du mit "bald" meinst, scheint das Wichtigste zu sein, das man aus diesem Update mitnehmen kann...