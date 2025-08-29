Dredges unheimliche Schrecken kommen in einem neuen Museum-Crossover nach Two Point County

HQ

Der Bereich Two Point County ist ein Ort unbegrenzter Möglichkeiten und Kreativität, so sehr, dass sich skurrile Überschneidungen eigentlich ziemlich natürlich und erwartungsgemäß anfühlen. Zu diesem Zweck wurde Two Point Museum um ein neues Crossover mit Dredge erweitert. Dies ist ab sofort als Teil eines kostenlosen Updates verfügbar und Teil der Digiverse -Initiative, die zu gegebener Zeit noch einzigartigere Crossover ermöglichen wird.

Was die Einbeziehung von Dredge bietet, so erstreckt es sich hauptsächlich über eine neue Expeditionskarte, die verfügbar ist, sobald die Spieler Memento Mile erreichen. Es gibt neue Sehenswürdigkeiten, Exponate, Dekorationen und mehr zu finden, indem du dich tief in diesen Riss vorwagst, der aufgetaucht ist und deinen unerschrockenen Entdeckern den Weg zu einer Welt voller unheimlicher Schrecken öffnet.

In der Pressemitteilung heißt es: "Erkunde drei abgelegene POIs auf den Grauen Inseln, hol zehn neue Fänge ein, schalte neue Aquariendekorationen frei und statte dein Team mit frischen Mitarbeiteroutfits aus. Aber passen Sie auf die Gewässer auf - tagsüber zu angeln ist in Ordnung, nachts schon... unklug. Oh, und schaut euch den Aberration Fish nicht zu genau an... "

Dredge ist nicht die einzige Digiverse -Integration, denn auch Meat Wizard schließt sich dem Simulationsspiel an und bietet einen eigenen Rift mit vier POIs, zusätzlichen Exponaten, neuer Dekoration und einem interaktiven Display. In der Beschreibung für diese Aufnahme heißt es weiter: "Es erwarten Sie vier POIs, randvoll mit Retro-Exponaten, skurrilem Dekor und interaktiven Displays, die zu gleichen Teilen magisch und fragwürdig im Design sind. Spieler können Experten anheuern, um Power-Ups herzustellen. Diese besonderen Gegenstände werden in der Werkstatt hergestellt und bieten mächtige Boni, wenn sie in deinem Museum platziert werden, was bedeutet, dass du größere, bessere und mutigere Möglichkeiten hast, deine Gäste zu beeindrucken und natürlich die Spenden zu steigern."

Auch hier gilt: Das Update Digiverse ist jetzt auf allen Plattformen verfügbar und zwar als kostenloses Update, was bedeutet, dass jeder, der das Spiel besitzt/spielt, es ausprobieren kann.