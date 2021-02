Dreams: Impy Awards am Valentinstag

You're watching Werben

Diesen Sonntag ist es nicht nur an der Zeit für den Valentinstag, anlässlich des ersten Geburtstags der Playstation-exklusiven "Traumwerkstatt" werden auch die Impy Awards stattfinden. Im Rahmen der Preisverleihung sollen die besten Dreams-Entwickler*innen und ihre Werke gekürt werden.

Die komplett in Dreams erstellte Preisverleihung wird am 14.02. um 18:00 Uhr deutscher Zeit auf Twitch und YouTube von Media Molecule ausgestrahlt; die Pre-Show beginnt um 17:30 Uhr. Eine Übersicht der Finalist*innen findet Ihr im Playstation Blog. Wer grundsätzlich mehr über das ungewöhnliche Projekt Dreams erfahren möchte, wird in unserer Kritik aus dem Februar 2020 fündig.