Dreams erhält in Australien Altersklassifizierung

In den letzten Wochen ist das Thema Dreams - Media Molecules' Programmier-Sandkasten - einige Male aufgekommen, denn an der Front scheint sich etwas zu tun. Vor gut einem Jahr ist der Titel auf der Playstation 4 in die Early-Access-Entwicklung gesprungen, allerdings noch ohne Solokampagne. Kürzlich gab es jedoch Hinweise eines möglichen Release-Termins, denn das Spiel scheint in der letzten Entwicklungsphase zu stecken.

In Australien wurde Dreams mit einer Altersklassifizierung versehen, was normalerweise erst dann geschieht, wenn das Spiel in vollständiger Form von der entsprechenden Organisation inhaltsanalytisch durchgeschaut wurde. Wenn die britischen Entwickler das Produkt als vollständig betrachten, könnte der weitere Veröffentlichungsplan schon in Kürze in die letzte Phase umgesetzt werden. Vielleicht bekommen wir also bald einen Starttermin. Mehr Infos zum Game findet ihr in unserem Early-Access-Bericht.