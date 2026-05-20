DreamLeague Saison 29: Team Falcons, Parivision, Team Spirit und Aurora Gaming starten mit Siegen in die Playoff-Kampagnen

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Im DreamLeague Season 29 Dota 2 Turnier geht es sehr schnell voran, denn nach unserem Bericht zum Playoff-Bracket gestern können wir nun auf die Ergebnisse eingehen und darauf, dass bereits acht Teams vom Ausscheiden bedroht sind, wobei drei der insgesamt 12 qualifizierten Teams bis zum Ende des Tages ausgeschieden werden.

Zum einen besiegten die ersten Matches Team Falcons Tundra Esports 2:0, Parivision Niederlage Team Liquid 2:1, Team Spirit kurzen Prozess mit BetBoom Team 2:0 und Aurora Gaming ebenfalls gegen Natus Vincere 2:1. Das bedeutet, dass die Halbfinals für das obere Bracket festgelegt wurden, mit den folgenden Spielen für morgen.

DreamLeague Saison 29 Obere Bracket Halbfinale (21. Mai)



Team Falcons gegen Parivision um 14:30 BST/15:30 CEST



Team Spirit gegen Aurora Gaming um 18:00 BST/19:00 CEST



Bevor wir jedoch zu diesen Spielen kommen, wird ein großer Teil der ersten K.-o.-Spiele stattfinden, da heute Nachmittag die erste Runde des unteren Brackets stattfinden wird, in der acht Teams um vier Plätze in der nächsten Spielphase kämpfen. Ja, in dieser Phase werden vier Teams ausgeschieden, drei davon werden heute entschieden und eines wird morgen stattfinden.

DreamLeague Saison 29 Untere Runde 1 (20. und 21. Mai)



Tundra Esports gegen Virtus.pro um 11:00 BST/12:00 CEST



BetBoom Team gegen Vici Gaming um 14:30 BST/15:30 MESZ



Team Liquid vs. Xtreme Gaming um 18:00 BST/19:00 CEST



Natus Vincere vs. PlayTime um 11:00 BST/12:00 CEST (21. Mai)



Was erwarten Sie von den heutigen Spielen?