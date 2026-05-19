DreamLeague Saison 29: Die Playoffs beginnen heute, hier sind die Eröffnungsspiele

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Es wird eine riesige Woche für den Wettkampf Dota 2, da die 29. Saison des DreamLeague-Turniers in den kommenden Tagen zu Ende gehen soll. Ab heute, dem 19. Mai, beginnt der Playoff-Teil des Spiels, und wir werden sehen, wie die 12 verbleibenden Teams reduziert und schrittweise ausgeschieden werden, bis am Sonntag nur noch ein Sieger übrig ist.

Zu diesem Zweck haben wir heute Nachmittag vier Spiele, die es wert sind, beobachtet zu werden, wobei dies eine Aktion im oberen Bracket ist, in der kein Team Gefahr läuft, ausgeschieden zu werden. Verlierer werden jedoch in das untere Bracket fallen, wo sie Gefahr laufen, im Falle einer weiteren Niederlage endgültig aus dem Turnier auszuscheiden.

Vor diesem Hintergrund können Sie unten die Eröffnungsspiele der Playoffs der DreamLeague Saison 29 sehen.



Team Falcons gegen Tundra Esports um 11:00 BST/12:00 MESZ



Team Spirit vs. BetBoom Team um 14:30 BST/15:30 MESZ



Parivision gegen Team Liquid um 14:30 BST/15:30 MESZ



Natus Vincere gegen Aurora Gaming um 18:00 BST/19:00 MESZ



Was erwartest du von den heutigen Spielen?