Dreame hat Raketenbooster an ihr Konzept-EV für eine 0,9-Sekunden-Geschwindigkeit von 0-100 km/h befestigt

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Sie begannen mit der Herstellung von Roboterstaubsaugern, haben aber mehrfach Presse und Verbraucher darüber informiert, dass ihre Ambitionen weit darüber hinausgehen werden. Wir wissen, dass sie an Fernsehsendungen arbeiten, und das ist noch nicht das Ende.

Wie Top Gear berichtet, hat Dreame ein Elektro-Hypercar-Konzept angekündigt (Ja, du hast richtig gelesen) namens Nebula NEXT 01 JET Edition. Es ist tatsächlich eine neue Ausgabe des ursprünglichen Konzepts, und es ist ehrlich gesagt empörend.

Er leistet fast 1900 PS und kann bis zu 100 kN Schub erzeugen, was vermutlich hilft, 0-100 Kilometer pro Stunde in 0,9 Sekunden zu erreichen. Und wie wird das erreicht? Mit zwei Feststoffraketenboostern - ja, Raketen.

Das bleibt jedoch ein Konzept, und es ist unwahrscheinlich, dass Raketenantriebe jemals in Serienmodellen zum Einsatz kommen werden, aber Dreame hat hier offensichtlich ... nun ja, große Träume.