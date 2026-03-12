Dragon Quest-Schöpfer: "Englisch ist eine einfache Sprache"

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass oft Dinge in der Übersetzung verloren gehen, und das gilt seit Jahrzehnten für Filme, bei denen sowohl Untertitel als auch vor allem die Synchronisation bedeuten, dass ein Großteil des Originals verloren geht. Spiele bilden da keine Ausnahme, und in einem Famitsu-Interview (über Automaton) mit Yuji Horii über den kommenden Square Enix-Titel Paranormasight: The Mermaid's Curse war dies eines der Themen, die aufkamen.

Das Interview zeigte den Schöpfer des Spiels, Takanari Ishiyama, sowie den legendären Vater der Dragon Quest-Reihe, Yuji Horii. Horii gab zu, dass Nuancen in der Übersetzung immer verloren gehen, und er hält sich in seiner Kritik an der englischen Sprache keineswegs zurück:

"Wenn es um Englisch geht, verliert es oft viel von seinem Geschmack und klingt unweigerlich einfach."

Ishiyama gibt ein konkretes Beispiel dafür, wenn Dinge im Englischen völlig verloren gehen, und bringt das Wort "I" zur Sprache. Es gibt viele Varianten davon im Japanischen, die sofort viel über eine Person verraten:

"Im Japanischen verwenden wir selbst für ein einzelnes Fach verschiedene Wörter wie 'ore', 'boku', 'washi', 'watashi' und so weiter, aber im Englischen werden sie alle zu 'I' oder 'my'."

Dies veranlasst Horii, sich wieder an der Diskussion zu beteiligen und einfach zu sagen, dass er im Laufe der Jahre gezwungen war, zu akzeptieren, dass Englisch eine Grundsprache ist:

"Englisch ist eine einfache Sprache, also habe ich akzeptiert, dass es nicht anders ist."

Da das Studium einer der schwierigsten Sprachen der Welt, mit vielleicht der schwierigsten Schriftsprache der Welt (bei der drei separate Alphabete gleichzeitig verwendet werden), nicht für alle Spieler eine Option ist, werden wir wohl damit leben müssen, dass Übersetzungen uns nicht immer das Gesamtbild liefern.

Hast du darüber nachgedacht?