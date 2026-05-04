Dragon Quest-Regisseur: Es ist leicht, Leute zum Weinen zu bringen, aber schwerer, sie zu überraschen

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Wenn du die Dragon Quest-Reihe spielst (die man als Ausgangspunkt japanischer Rollenspiele bezeichnen könnte), weißt du, dass sie meist eine emotionale Achterbahnfahrt bietet, die sowohl subtile Momente, bombastischere Szenen als auch Komik bietet. Dieses Gleichgewicht auf glaubwürdige Weise zu erreichen, das die Fans fesselt, ist jedoch nicht immer einfach, und Dragon Quest-Veteran Jin Fujisawa teilt nun in einem Interview mit The Change (über Automaton), was er vom Gründer der Serie, Yuji Horii, erfahren hat.

Fujisawa, der sowohl Dragon Quest 9 als auch 10 inszenierte, glaubte früher, dass die Geschichte immer das wichtigste Element für ein fesselndes Rollenspiel sei, aber Horii hatte eine andere Sichtweise darauf. Fujisawa erklärt:

"Horii-san würde sagen: Es geht nicht um die Handlung, sondern um die Erfahrung. Man beginnt damit, darüber nachzudenken, welche Art von Erfahrung der Spieler durchmachen soll."

Als konkretes Beispiel für das, was er meint, nennt er Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride, in dem du als Spieler entscheiden musst, wen du heiraten möchtest – eine Entscheidung, die sorgfältige Überlegung erfordert:

"Gerade weil der Kern dieses Ereignisses die kraftvolle Erfahrung ist, einen Ehepartner ernsthaft auszuwählen, entsteht für jeden Spieler eine einzigartige Geschichte."

Er gibt zu, dass es eine Weile gedauert hat, bis er diese Philosophie angenommen hat, und anfangs hat er sich tatsächlich dagegen gewehrt. Heute jedoch hat er erkannt, dass Horii absolut recht hatte:

"[Horii ist] jemand, der Dinge erschaffen will, die noch niemand zuvor gesehen hat, Dinge, die Erwartungen unterlaufen und die Leute dazu bringen: Warte, was? Das ist möglich? Wenn man jung ist, ist es leicht, sich darin zu verlieren, Menschen zum Weinen zu bringen, aber Menschen durch Überraschungen zu bewegen, ist viel schwieriger. Und wenn Menschen emotional überrascht werden, empfinden sie wirklich Glück."

Fujisawa verließ Square Enix 2018 nach 20 Jahren bei der Firma und ist heute Generaldirektor bei Daiyonkyokai (Die vierte Grenze). Übrigens feiert Dragon Age 2026 sein 40-jähriges Jubiläum, sodass wir in den kommenden Monaten wahrscheinlich mehr über die Serie hören werden.