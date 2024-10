Dragon Quest III HD-2D Remake erhält einen praktischen Übersichtstrailer

HQ

Nach dem wahrscheinlich besten Jahr aller Zeiten für japanische Rollenspiele könnte man meinen, dass der Spaß nach der Veröffentlichung von Metaphor: ReFantazio vorbei sein würde - aber nein. Es warten noch hochinteressante Spiele in diesem extrem zeitintensiven Genre auf uns, die unseren ohnehin schon riesigen Backlog noch größer machen werden.

Eines der interessantesten kommenden Projekte ist Dragon Quest III HD-2D Remake, dessen Name es sehr gut verrät. Das Original wurde 1988 für das NES veröffentlicht, aber jetzt kommt es in einer stark aktualisierten Version mit mehreren Gameplay-Verbesserungen, aber immer noch mit zweidimensionaler Grafik.

Dies ermöglicht es uns, das Abenteuer noch einmal zu erleben (oder den Klassiker zum ersten Mal überhaupt zu erleben), wie wir es vielleicht durch eine rosarote Nostalgiebrille in Erinnerung haben, und nicht, wie es tatsächlich war.

Das Abenteuer sieht super gemütlich aus, und das bekommen wir jetzt in einem spielvollgepackten Übersichtstrailer (Switch-Version) zu sehen, der alles zeigt, was Square Enix vor der Premiere am 14. November für PC, PlayStation, Switch und Xbox wissen sollte.