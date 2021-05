Bandai Namco stellte uns diese Woche ein neues Spiel vor, das auf der beliebten Filmreihe Hotel Transsilvanien basiert. Bei Hotel Transsilvanien: Schaurig-schöne Abenteuer soll es sich um einen 3D-Plattformer halten, der am 31. Oktober über PC, PS4, Nintendo Switch und Xbox One springt. Abgesehen von einem kurzen Teaser-Video wurde leider überhaupt nichts zum Spiel verraten oder gezeigt. Weitere Informationen sollen in den kommenden Monaten veröffentlicht werden.

