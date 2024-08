Dracula hat Durst im Castlevania-Trailer für Dead by Daylight

HQ

Dracula from Castlevania wird demnächst in Dead by Daylight erscheinen, und jetzt hat Behaviour Interactive das kommende Kapitel vorgestellt, das am 27. August für alle Formate veröffentlicht wird.

Wie gewohnt ist der berühmte Vampir bereits auf den Testservern des Spiels verfügbar. Dracula wird jedoch nicht alleine kommen, denn er wird von dem Überlebenden Trevor Belmont begleitet. Wenn Sie sich darauf freuen, empfehlen wir Ihnen, sich den Trailer anzusehen, den Sie am Ende der Nachrichten finden.

Im Spiel kann sich Dracula entweder in eine Fledermaus oder einen Wolf verwandeln, um seine Opfer zu jagen und sich dann an ihrem köstlichen Blut zu laben. Außerdem kann er Feuer aus dem Boden schießen lassen, um den Überlebenden ein schnelles Ende zu bereiten, und wenn der einsame Killer sich dafür entscheidet, als Dracula zu spielen, erscheint seine Burg auch am Horizont der Karte, was eine nette Geste ist.