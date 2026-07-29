Double Fine musste nach dem Wechsel von Xbox 23 Leute entlassen

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Wenn es etwas Positives zu den massiven Entlassungen der Xbox-Abteilung gibt, die vor fast einem Monat angekündigt wurden, dann, dass sie zumindest nicht gefühllos eine Reihe talentierter Entwickler entlassen haben, die sie erst wenige Jahre zuvor übernommen hatten. Sowohl Ninja Theory als auch Undead Labs wechseln zu neuen Eigentümern, während Compulsion und Double Fine stattdessen als unabhängige Entwickler weiterbestehen werden.

Letzteres bedeutet jedoch, dass es keinen geldreichen Publisher mehr gibt, der Risiken eingehen und das finanzielle Defizit ausgleichen kann, wenn sich Spiele schlecht verkaufen. Und das scheint nun das fast universell beliebte Studio Double Fine beeinflusst zu haben, das dafür bekannt ist, Spieler immer mit seinen Spielen zu überraschen (im letztjährigen Keeper spielte man als wandelnder Leuchtturm, und im relativ kürzlich gestarteten Kiln wartet eine Töpferparty)

In einem Beitrag auf Bluesky schreibt Gründer und Branchenveteran Tim Schafer, dass sie nun gezwungen sind, 23 Personen zu entlassen – eine Entscheidung, die sie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Er erklärt den Grund für diesen Schritt und erklärt:

"Nur das Überleben unseres Studios würde uns jemals dazu bringen, eine so schmerzhafte Handlung in Betracht zu ziehen. Unser Übergang zu einem unabhängigen Unternehmen bedeutet auch, eine Größe zu erreichen, die wir aufrechterhalten können."

Double Fine wird versuchen, den Betroffenen zu helfen, und hoffentlich übersteht das Studio auch dies, damit sie weiterhin hyperkreative Titel liefern können, die wirklich etwas bieten, das wir noch nie zuvor gesehen haben.