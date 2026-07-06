Xbox entlässt etwa 3.200 Mitarbeiter, Double Fine und Compuls, ihre Unabhängigkeit zurückzugewinnen

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"Unser Geschäft heute ist nicht gesund." So formulierte Xbox-CEO Asha Sharma einen der ersten Absätze des Xbox Wire-Blogbeitrags, der gerade gelandet ist und endlich viele der wichtigsten Fragen beantwortet hat, die wir bezüglich des Zustands von Xbox in der unmittelbaren Zukunft und in den kommenden Jahren hatten.

Sharma erklärt, dass Xbox "mit Margen arbeitet, die 3 bis 10 Mal niedriger sind als vergleichbare Plattform- und Verlagsunternehmen", während sie "64 Cent für jeden investierten Dollar" verliert, und dass dies zusammen mit einer brutalen Hardwarekrise bedeutet, dass "wir Xbox zurücksetzen müssen". Aber was bedeutet das für die Mitarbeiter, die in Microsofts Gaming-Abteilung arbeiten?

Der Artikel erklärt, dass im gesamten Haushaltsjahr 2027 insgesamt 3.200 Mitarbeiter bei Xbox entlassen werden. Heute werden etwa 1.600 Arbeitsplätze gestrichen, der Rest folgt in den nächsten 12 Monaten, wobei ein Teil des Ziels darin besteht, ganze Bereiche der Führungshierarchie zu streichen, sodass die Managementebenen von absurden 14 Ebenen an einigen Stellen auf höchstens fünf reduziert werden – mit dem Ziel auf drei Ebenen.

Ebenso sind Studios betroffen, aber Xbox hat eine Lösung gefunden, die scheinbar im besten Interesse der Beteiligten ist. Zum einen gewinnen Compulsion Games (South of Midnight) und Double Fine Productions (Kiln, Keeper) ihre Unabhängigkeit zurück und können so und wie sie möchten, ohne Teil des größeren Microsoft- oder Xbox Game Studios-Schirms zu sein.

Was Ninja Theory (Senua) und Undead Labs (State of Decay 3) betrifft, so haben diese beiden Teams nun "Vertragsvereinbarungen geschlossen, um neue Eigentümer mit Finanzierung zu vereinen, um Senua und State of Decay 3 fertigzustellen und auszubauen."

Der große Haken scheint Arkane zu sein, denn obwohl Jerk Gustafsson als neuer CEO zum Entwickler gestoßen ist, beginnt das Unternehmen "mit der erforderlichen Konsultation mit seinem Betriebsrat, um mögliche strategische Optionen zu prüfen."

Ansonsten erleben Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard, King, Mojang und Xbox Game Studios alle Größenänderungen und einen Fokus auf "höher priorisierte Projekte", während Mojang und King nun direkt an Sharma berichten sollen.

Der Artikel erklärt dann, dass "keines unserer öffentlich angekündigten Spiele oder Projekte als Teil dieser Kürzungen gestrichen wird."

Sharma merkt dann an, dass das Ziel darin bestehen wird, nach einem Modell zu arbeiten und sicherzustellen, dass es "klare Investitionsentscheidungen trifft, aus unseren Erfolgen und Misserfolgen lernt und uns selbst für Ergebnisse verantwortlich macht."

All das geschieht, während Sharma die Xbox auf die kommenden Jahre vorbereitet und mit den Worten abschließt: "Diese Änderungen drehen sich um eine größere Zukunft für die XBOX, nicht um eine kleinere. Das nächste Jahrzehnt des Gamings wird größer, globaler und kreativer sein als alles, was wir bisher gesehen haben. In diesem Jahr werden wir so viel in XBOX investieren wie eh und je, aber mit mehr Fokus, größerer Disziplin und größerer Klarheit – alles im Dienste davon, XBOX zu einem Ort zu machen, wo die Welt spielt und kreiert."