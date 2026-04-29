Double Fine deutet ein Remake von Psychonauts an, mehr als 20 Jahre nach seiner Veröffentlichung

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Steht ein Remake für Psychonauts an? Noch vor einem Tag hätten wir vielleicht nein gesagt, aber jetzt scheint Double Fine eine Neuauflage seines klassischen Adventure-Plattformers von 2005 angeteasert zu haben, komplett mit frischen Grafiken, die eher an die Fortsetzung von 2021 erinnern.

Ich antworte einem Fan auf Twitter/X, der meinte, sie würden nach einem Remake von Psychonauts mit der Grafik des zweiten Spiels fragen. Die Anfrage entstand aus dem Verständnis, dass Psychonauts 3 wahrscheinlich nicht so bald erscheinen wird. Aus dem Nichts antwortete Double Fine mit Folgendem:

"Tag 1, in dem wir anerkennen, dass wir zustimmen – das wäre wirklich großartig, und wir würden es gerne machen... eines Tages.... "

Natürlich bestätigt das nicht, dass wir ein Remake bekommen, sondern nur, dass Double Fine es gerne machen würde, mit vielen Ellipsen, um den Anspiel noch vager zu machen. Dieser "One Day"-Aspekt der Antwort könnte bedeuten, dass es ein Projekt weit in der Zukunft ist oder überraschend nah dran ist. Das Interesse an einem Remake ist zumindest offensichtlich, und auch wenn Psychonauts nicht die größte Reihe ist, gibt es in den Kommentaren unter Double Fines Beitrag viele Fans, die behaupten, sie würden das Spiel sofort wieder kaufen, sobald es neu veröffentlicht wird.

Im Moment liegt der Fokus von Double Fine auf Kiln, dem seltsamen und einzigartigen Partyspiel, bei dem man seine eigene Keramik herstellt, um den Topf, Krug, die Vase oder was auch immer jemand anderes gemacht hat, zu zerschlagen. Danach müssen wir sehen, was als Nächstes kommt.