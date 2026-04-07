Double Dragon-Schöpfer Yoshihisa Kishimoto verstirbt im Alter von 64 Jahren

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Einer der wahren Pioniere der Spielewelt hat uns verlassen. Yoshihisa Kishimoto, der Schöpfer von Klassikern wie Double Dragon und Kunio-kun, ist im Alter von 64 Jahren verstorben. Die Nachricht wurde von seinem Sohn bestätigt, der verkündete, dass sein Vater am 2. April gestorben sei.

"Es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass mein Vater am 02.04.2026 zur Ruhe gestorben ist. Vielen Dank für alles, was du in meinem Leben für mich getan hast. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir bei der Familienbeerdigung auftreten werden. Ich hoffe, du wirst weiterhin die Werke meines Vaters genießen, einschließlich Kunio-kun."

Kishimoto war einer der wahren Schwergewichte der Arcade-Ära. In den 1980er Jahren arbeitete er zunächst bei Data East, wo er zu Titeln wie Cobra Command und Road Blaster mitwirkte, bevor er zu Technos wechselte, dem Ort, an dem er sich mit Nekketsu Kōha Kunio-kun (oder Renegade für uns Westler) wirklich in die Geschichtsbücher einschrieb.

Das Spiel legte im Grunde den Grundstein für das gesamte Beat-'em-up-Genre, und als ob das nicht genug wäre, folgte ihm Double Dragon, das zu einer globalen Sensation wurde und das Genre auf ein ganz neues Level hob. Was Kishimoto besonders faszinierend macht, ist, dass ein Großteil seiner Arbeit von seinem eigenen Leben inspiriert wurde. Als Teenager war er offenbar kein Unbekannter für Kämpfe, was seine Spielwelten direkt beeinflusste.

Mit anderen Worten: Kishimoto hinterlässt ein unglaubliches Vermächtnis, das nicht nur in seinen eigenen Spielen, sondern auch in der DNA des Beat-'em-up-Genres weiterlebt, das er mitgeprägt hat.

Ruhe in Frieden.