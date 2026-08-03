Doomsday nah! Seven Dinge, die wir gerne vom Doctor des Marvel Cinematic Universe sehen würden Doom

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Im Laufe der Jahre habe ich eine gewisse Liebe zu Comics entwickelt, etwas, das dir vielleicht vertraut ist, wenn du den Lifestyle-Bereich von Gamereactor gelesen hast oder sogar frühere Artikel wie '10 Comics oder Graphic Novels, die jeder Marvel-Fan lesen sollte' gesehen hast. Der Punkt ist, dass diese Bewunderung für das Medium dazu geführt hat, dass ich mich noch mehr für Adaptionen engagiert habe, da ich wirklich hoffe, dass die verschiedenen Charaktere und Handlungsstränge auf eine Weise präsentiert werden, die das Ausgangsmaterial ehrt. Für einige der kleineren Figuren und Ereignisse ist ein Fehler nicht die größte Sorge und kann in zukünftigen Adaptionen behoben werden, aber für die großen Namen und Ikonen ist es entscheidend, dass diese Figuren von Anfang an korrekt dargestellt werden. Am Ende des Tages sollten wir eine Supergirl-Situation um jeden Preis vermeiden...

Das bringt mich zum Zweck dieses Artikels: Da Avengers: Doomsday am Horizont steht, dachte ich, ich stelle eine kleine Checkliste zusammen, die ich gerne in Robert Downey Jr.s Version von Victor Von Doom sehen würde, alles um sicherzustellen, dass die legendäre Figur mehr vom furchterregenden Gottkaiser-Typ ist und weniger von der seltsamen, golem-ähnlichen Kreatur, die Toby Kebbell in der ehrlich gesagt schrecklichen Adaption von Fantastic aus dem Jahr 2015 darstellt Vier.

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Zunächst einmal haben sowohl die Namenskonvention als auch die Kommentare von Marvel-Studios-Chef Kevin Feige mehrfach deutlich gemacht, dass das Endziel von Avengers: Doomsday und 2027 erschienenem Avengers: Secret Wars darin besteht, Jonathan Hickmans Secret Wars-Comicserie zu adaptieren. Für diejenigen, die es nicht wissen: Secret Wars ist eine große Handlung, die das chaotische Marvel-Multiversum im Grunde zu einer kohärenteren, einheitlicheren Entität aufräumt, die Elemente aus den verschiedenen Universen und Reichen der vorherigen Welt teilt. Dies geschieht zuerst durch den Zusammenbruch des Multiversums, alles bevor Doctor Doom mit gestohlenen Beyonder-Kräften verschiedene Elemente zusammensetzt, um sein eigenes verdrehtes Königreich namens Battle World zu erschaffen – alles bevor die überlebenden Helden sich zusammenschließen, Dooms Masterplan auflösen und das Universum in etwas Natürlicheres und Erkennbareres umgestalten. Es ist kein wirklicher Spoiler zu sagen, dass die Helden schließlich Erfolg haben (dies ist letztlich eine Comicgeschichte), aber der Prozess hat seinen Preis und erfordert auch eine allmächtige Version von Doom, bekannt als God Emperor Doom.

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Wenn das die Richtung ist, in die wir letztlich gehen, wahrscheinlich bis zum Ende von Doomsday, um den Präzedenzfall für Secret Wars zu schaffen, dann ist klar, dass wir eine sehr authentische Version von Doom als Grundlage brauchen. Hier sind also sieben Doctor-Doom-Eigenschaften, die ich gerne Wirklichkeit werden sehen würde, basierend auf bestehenden Doom-lastigen Comicgeschichten (Secret Wars, verschiedene Fantastic Four-Runs, One World Under Doom, die Liste ist lang).

1. Doom darf sein Gesicht nicht zeigen... unter keinen Umständen

Zunächst konzentrieren wir uns auf die Maske. Doom zeigt sein Gesicht nicht, es sei denn, jemand reißt die Maske von seinem besiegten und leblosen Körper. Das ist nicht verhandelbar. Außer es handelt sich um eine Rückblende oder eine Ursprungsszene, die zeigt, wie Victor Von Doom zu Doctor Doom wurde, möchte ich Downey Jr.s Gesicht nicht ohne die Maske sehen, die es verbirgt. Jeder, der Doom in Comics gesehen hat, weiß, dass eine seiner Hauptschwächen die Scham ist, die er wegen seines vernarbten Aussehens empfindet, wobei die Maske sein enormes Ego schützt und dafür sorgt, dass niemand den gebrochenen Mann darunter sieht. Zu diesem Zweck ist die Adaption, wenn wir einen Doom bekommen, der trotz der Konsequenzen häufig seine Maske abnimmt, gescheitert. Wenn er in Doctor Doom-Form ist, bleibt die Maske auf... zu jeder Zeit.

2. Doom hat keine intellektuelle Übereinstimmung (auch wenn Richards das glaubt) und ist ein Meister sowohl der Magie als auch der Wissenschaft

Der zweite Punkt ist, dass Doctor Doom jederzeit einer der klügsten Menschen im Raum sein muss. Einer der beängstigendsten Aspekte von Doom ist, dass er kaum Konkurrenten in Sachen intellektueller Fähigkeiten hat. Es gibt einen Grund, warum die Fantastic Four und Doom so eng miteinander verbunden sind, und das liegt daran, dass der klügste Mann im Universum (Reed Richards) einen würdigen Gegner braucht, und das ist Doom. Er ist ein bemerkenswert intelligenter Bösewicht, ein Charakter, der auf mehreren Fronten kämpfen kann, seine wahren Absichten hinter Schichten von Tricks und Plänen verbirgt – und das alles, während er ein Meister von Magie und Wissenschaft ist. Doom muss im Einzelkampf nahezu unmöglich zu besiegen sein, sei es im physischen Kampf oder in einem Spiel der Intelligenz, und eine Armee gut konstruierter und tödlicher Doom-Bots sorgt dafür, dass selbst Heldenteams im Vergleich verblassen.

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3. Schicht um Schicht: Dooms Motivationen und Methoden dürfen niemals eindeutig klar sein

In dieser Hinsicht darf Doom seine Absichten niemals klar machen. Von dem Moment an, in dem wir Doom treffen, ist es entscheidend, dass wir seine Beweggründe oder Geheimnisse nie wirklich kennen. Er wird sich mit ziemlicher Sicherheit als Verbündeter ausgeben, als jemand, mit dem sich die Helden verbünden können, nur um sie zu verraten, wenn es ihm am besten passt, und mit diesem Gedanken darf Doom kein eindimensionaler Bösewicht sein, sondern Schicht um Schicht von Intrigen, Plänen, Plänen und Fallen, damit niemand wirklich weiß, wo er steht.

4. Er muss für eine Sache kämpfen, die einigermaßen bewundernswert ist...

Und ein weiterer ähnlicher Punkt: Eines der Dinge, die Doom als Charakter so faszinierend machen, ist, wie bewundernswert er ist. Doom ist zweifellos ein finsterer und egozentrischer Bösewicht, ein Wesen, das von Machtgier getrieben wird, aber er hat auch gute Ideen und oft eine Sache, hinter der man sich irgendwie anschließen kann. Ähnlich wie Thanos, dessen Massenmordpläne auf einer nachvollziehbaren Ursache beruhten, muss Doom auch eine widersprüchliche Persönlichkeit sein, an die man sich anpassen muss. Du wirst ihn hassen wollen, du solltest ihn hassen, aber gleichzeitig wird es Momente geben, in denen du dich fragst: 'Hat er nicht recht?'

5.... Aber es gibt immer noch Momente, in denen er seine Gewalt, Brutalität und wahre Natur zeigt

Aber hier ist die Sache: So bewundernswert Doom manchmal auch sein kann, er ist ein Schurke, einer der mächtigsten, und das muss bewiesen werden. Manchmal ist eine Machtdemonstration nötig, und vielleicht hast du die Geschichte gehört, wie Doom Thanos die Wirbelsäule herausreißt – so etwas wie dieser ikonische Secret Wars-Moment wird Wunder wirken, um die wahre Macht und Stärke von Doom zu beweisen, besonders wenn er den Staat des Gottkaisers erreicht, wie wir es wirklich hoffen, wenn Secret Wars so authentisch wie möglich sein will. Ein weiteres interessantes Beispiel könnte Menschenopfer sein, da Doom nicht davor zurückschreckt, Leben gegen Macht zu tauschen; um ihn brutal zu beweisen, könnte das Opfern von Franklin Richards zum Beispiel ein beeindruckender und erschreckender Weg sein, die nötige Macht zu erlangen, um den Status eines Gottkaisers zu erreichen und Battle World zu erschaffen, besonders da der Beyonder im Marvel Cinematic Universe noch nicht eingeführt wurde. Solange Valeria Richards natürlich nicht berührt wird, denn Dooms Patentochter ist sein größter Schatz.

6. Doom ist nicht nur Latverias Anführer, Beschützer und Retter, Doom gehört auch der Erde

Doom ist kein Doom ohne Menschen, über die er seine Macht loben kann. Doom braucht ein Publikum, vor dem man sich freuen kann, ein Volk, das ihn feiert (vor allem aus Angst vor Konsequenzen), und es sollte klar gemacht werden, dass diese Bevölkerung nicht nur Dooms Nation Latveria ist, sondern die gesamte Erde. Doom betrachtet die Erde als seinen Planeten und sein Herrschaftsgebiet, daher sollte es selbstverständlich sein, dass die Mächtigen Doom vielleicht einfach als Anführer von Latveria sehen, aber in seinen Augen ist er der rechtmäßige Herrscher, Anführer, Beschützer und Retter der gesamten Erde – ein Planet, den er nach seiner eigenen Vision gestalten darf.

7. Ein T-Rex-Pferd würde nicht schaden...

Zuletzt, und das ist wahrscheinlich etwas weit hergeholt, aber das Marvel Cinematic Universe liebt es, das Verrückte und Verrückte zu umarmen. Wäre es nicht lustig, wenn Doom während seines entscheidenden Kampfes gegen die Helden einen abtrünnigen Partner einführt, eine Doom-Variante in Form von Tyrannosaurus Rex? Es mag lächerlich erscheinen, aber in der neuesten Fantastic Four-Serie tauchte der legendäre Doomasaurus auf, um Doom in seinen Kämpfen gegen Marvels Erste Familie zu unterstützen, bevor die beiden sich aufgrund eines Ego-Konflikts gegeneinander wandten. Doom dominierte schließlich Dinosaurier-Doom, beugte den Willen des Reptils unter seine Kontrolle und nutzte das tödliche Biest schließlich als Pferd während hektischer Kämpfe. Also wäre es nicht einfach ein bisschen lustig, Dino Doom auftauchen zu sehen?

Haben wir etwas übersehen? Gibt es noch andere wichtige Eigenschaften, die du gerne in Downey Jr.s Version von Doom sehen würdest? Falls ja, vergessen Sie nicht, uns Bescheid zu geben.