10 Comics oder Graphic Novels, die jeder Marvel-Fan lesen sollte

Ich persönlich war schon immer der Meinung, dass DC Marvel schlägt, wenn es um echte Comics und Graphic Novels geht. Sicher, Marvel ist DC in den meisten anderen Bereichen der Unterhaltung in der heutigen Zeit sprunghaft voraus, aber der rivalisierende Unterhaltungstitan hat mich immer mehr verzaubert, wenn es um geschriebene und illustrierte Arbeiten geht. Aber das bedeutet nicht, dass es Marvel an Must-Read-Optionen mangelt, denn ehrlich gesagt gibt es mehrere großartige Geschichten, die es wert sind, überprüft zu werden, unabhängig davon, ob Sie ein begeisterter Leser oder einfach nur neu in Sachen Comics sind. Wenn die letztere Person nach Ihnen klingt, sind diese 10 Tipps auch großartige Geschichten, die Sie genießen können, ohne das Gefühl zu haben, dass Sie Marvel und seine ehrlich gesagt verwirrenden Handlungsstränge in den letzten fast 90 Jahren verfolgt haben müssen. Beginnen wir in keiner bestimmten Reihenfolge mit einem zeitlosen Klassiker.

X-Men: Die Zukunft ist Vergangenheit

Nach dem Zusammenbruch der X-Men-Kinobemühungen von 20th Century haben die Mutanten auf der großen Leinwand gefehlt, während die Avengers florierten. Ehrlich gesagt, war es eine einseitige Angelegenheit. In der Welt der Comics könnte dies nicht unzutreffender sein, denn die X-Men sind seit jeher ein fester Bestandteil des Portfolios von Marvel. Ihre vielleicht beste Geschichte ist die Zeitreise X-Men: Days of Future Past, in der eine Erwachsene Kitty Pryde ihr Gewissen in die Vergangenheit ihres Teenager-Ichs schickt, um eine Zukunft zu verhindern, in der die Menschheit fast zusammengebrochen ist und Mutanten lange Zeit von tödlichen Sentinel Robotern gejagt und verfolgt wurden. Der Film aus den frühen 2010er Jahren war auch ziemlich fantastisch, aber dieser Comic ist seit über 40 Jahren ein Muss.

Thor: Der Götterschlächter

Als relativ junger Mensch fand ich ältere Comics aufgrund ihrer kleineren und weniger klaren Schrift immer etwas komplexer zu lesen. Aus diesem Grund empfehle ich denjenigen, die mit Comics weniger vertraut sind, oft einige neuere Geschichten, da sie einfach einfacher zu genießen sind und trotzdem großartige Handlungsstränge bieten. Ein Beispiel dafür ist Thor: The God Butcher, eine Geschichte, in der die God of Thunder einem unsterblichen Serienmörder gegenüberstehen, der wild entschlossen ist, das Universum vom Göttlichen zu befreien. Diese Geschichte ist brutal und gewalttätig und zeigt, wie Asgards stärkster Krieger an seine Grenzen gebracht wird, unzählige Male scheitert und sich sogar die Haut ausrottet, während er sich dem sofort denkwürdigen Gorr the God Butcher stellt.

Wunder

Dies ist eine der einzigartigeren Marvel Geschichten, da sie sich nicht auf einen Helden oder eine Sammlung von Helden konzentriert, sondern eine Geschichte aus der Perspektive eines Fotojournalisten erzählt, der einige der ikonischsten und denkwürdigsten Ereignisse in der Geschichte von Marvel dokumentiert. Durch die Augen von Phil Sheldon sehen wir einige unserer Lieblingscharaktere auf eine Weise, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben, sei es in den späten 1930er-, 1960er- oder 1970er-Jahren. Wenn du es leid bist, den Helden von Marvel immer dabei zuzusehen, wie sie allen Widrigkeiten trotzen und in Aktion fast unermüdlich erscheinen, wird dich diese einzigartige Perspektive ohne Zweifel unterhalten.

Captain America: Winter Soldier

Viele schreiben The Winter Soldier als einen der besten Marvel Filme zu, und das liegt zum Teil an seinem Ausgangsmaterial, der exzellenten Captain America Geschichte, die eine Geschichte über Intrigen und Spionage vor einem Hintergrund im Stil des Kalten Krieges erzählt. Er zeigt, wie der beste Freund des ehemaligen Howling Commando und Cap, Bucky Barnes, in der Gegenwart als tödlicher Attentäter in die Herde zurückkehrt, der vom KGB verdreht wurde, um seinen Willen ohne Fragen durchzusetzen. Die Geschichte folgt Cap, während er versucht, Bucky zu befreien und zu retten, während er dabei Geheimnisse entdeckt, die nie das Licht der Welt erblicken sollten. Dies ist eine der besten Spionagegeschichten in Comics insgesamt und ein Muss für Marvel Fans.

Wolverine: Der alte Mann Logan

Ehrlich gesagt gibt es viele ausgezeichnete Wolverine Comics, die man in die Hand nehmen und in die man sich vertiefen kann, sei es Weapon X, Origin, die einfach betitelten Wolverine und so weiter, aber eine großartige Option, die eine sehr einzigartige Geschichte präsentiert, ist Old Man Logan. Die Handlung spielt in einer apokalyptischen Zukunft, in der die Vereinigten Staaten, nachdem die meisten der größten Helden der Menschheit lange Zeit von Schurkenteams ermordet wurden, in Gebiete aufgeteilt wurden, die von The Hulk Family, Dr. Doom, Kingpin und Red Skull befehligt werden. Hier finden wir einen besiegten Logan, der sich einem ruhigen Leben mit seiner Familie zugewandt hat, nur um dieses durcheinander zu bringen, als die Hulks auf der Suche nach ihrer Miete kommen und ihn daher dazu zwingen, eine Mission zu übernehmen, um die Rechnungen zu bezahlen. Diese Geschichte ist eine fantastische postapokalyptische Geschichte, die rücksichtslos, brutal und der perfekte Inbegriff dessen ist, wofür das Wolverine steht.

Bürgerkrieg

Wenn du das MCU verfolgst, wirst du auch mit diesem Erzählstrang vertraut sein, denn Civil War ist die Geschichte, wie Captain America und Iron Man sich gegenseitig an die Gurgel gingen und für ihre eigenen Überzeugungen kämpften, während unzählige andere Helden und Teams entweder auf der Seite des einen oder anderen standen und ihren eigenen Weg gingen, oder blieb als neutraler Zuschauer stehen. Es ist eine faszinierende Geschichte, die politische Unruhen und die Herausforderungen der Brüderlichkeit miteinander verwebt und die Bühne für ein Marvel -Universum bereitet, das zerbrochen ist und sich im Krieg befindet. Dies ist einer der besten Ensemble-Cast-ComicsMarvel, die Sie heute kaufen können.

Daredevil: Wiedergeboren

Ich habe immer festgestellt, dass die größte Stärke von DC seine Bösewichte und seine generell bodenständigeren Geschichten sind, die sich nicht immer um Multiversen und Zeitreisen kümmern müssen. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum Daredevil: Born Again eine so ausgezeichnete Lektüre ist, eine Geschichte, die den Leser dank ihres stärker verwurzelten Themas fesselt. Diese Geschichte folgt Matt Murdocks sehbehindertem Helden, der sich seiner bisher härtesten Herausforderung stellt, nachdem Karen Page der Welt seine Identität offenbart und seinen langjährigen Erzfeind Kingpin dazu bringt, zu versuchen, Daredevil auf jeder erdenklichen Ebene seiner Existenz zu zerstören. Es ist erwähnenswert, wenn Sie diese Geschichte lieber sehen als lesen, scheint die kommende Disney+-Serie auf diesem Comic zu basieren, obwohl wir empfehlen würden, sich beide anzusehen, denn warum nicht...?

Der unglaubliche Hulk: Planet Hulk

Wenn du einen Charakter auswählen müsstest, der im MCU wahrscheinlich nicht richtig behandelt wurde, wäre es wahrscheinlich The Incredible Hulk. Die zerstörerische Kraft der Natur ist ein beliebtes Grundnahrungsmittel in Comics, aber heutzutage nur noch ein Bruchteil davon auf der großen Leinwand, was eine Schande ist, denn es bedeutet wahrscheinlich, dass wir in absehbarer Zeit keine richtige Planet Hulk Adaption sehen werden. Diese Geschichte ist im Grunde eine Rachegeschichte, in der The Hulk versucht, gegen die Avengers vorzugehen, die ihn auf den fernen Planeten Sakaar geschickt haben. Auf dieser kosmischen Welt muss The Hulk kämpfen, um am Leben zu bleiben und seine Herrschaft über diese grausame Welt zu verteidigen, um eine Reise zurück in seine Heimat zu planen, um sich an den "Helden" zu rächen, die ihn verraten haben.

Vernichtung

Wenn du kosmische Geschichten magst, die sich bis in die Sterne erstrecken, dann ist Annihilation definitiv einen Blick wert. In diesem Lauf gibt es eine Reihe von Sci-Fi-Charakteren, die die Reihen von Marvel ausmachen, und sie müssen sich mit zerstörerischen Schurken auseinandersetzen, die nichts anderes wollen, als das Universum in die Knie zu zwingen. Es ist eine ernsthafte Ensemble-Geschichte, in der nicht nur die Guardians of the Galaxy vorkommen, sondern auch Thanos, die Skrulls, Galactus, die Silver Surfer, Nova, Ronan the Accuser und mehr. Wenn du James Gunns galaktische Abenteuer genossen hast, wirst du auch diese ernstere und brutalere Weltraumgeschichte zu schätzen wissen.

Star Wars: Darth Vader

Wir werden nicht lügen, Star Wars ist schon ein bisschen... Meh in letzter Zeit, aber dieser Comic wird dir helfen, dich daran zu erinnern, warum du dich nicht davon abhalten kannst, dich in eine weit, weit entfernte Galaxie zu wagen. Darth Vader nimmt den gefürchtetsten und ikonischsten Bösewicht der Galaxis ins Visier und stellt ihn als den skrupellosen und gnadenlosen imperialen Vollstrecker dar, der er wirklich ist. Dieser Comic zieht sich nie zurück, unterhält immer und schafft es auch, eine erwachsenere und reifere Herangehensweise an Star Wars zu zeigen, etwas, woran die neuesten Filme und Serien verzweifelt gescheitert sind. Und wenn du auf der Suche nach ein bisschen Abwechslung bist, ist es auch kein Marvel Superhelden-Comic!