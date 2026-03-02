Doom: The Dark Ages DLC beschrieben als "im Grunde eine Fortsetzung"

HQ

In Zukunft werden wir alle in die Welt von Doom: The Dark Ages zurückkehren, um ein DLC zu erleben, das in der mittelalterlichen Welt des Actionspiels spielt. Wir haben keine bestätigten Informationen darüber, wann dieser DLC erscheinen wird oder was er bieten wird oder wohin er die größere Geschichte führen wird, aber es scheint, als würde id Software sich darauf vorbereiten, das Projekt dennoch ins Rampenlicht zu rücken.

Wir sagen das, da Spielleiter Hugo Martin kürzlich im Slayers Club-Livestream (danke, GamesRadar+) aufgetreten ist, um ein wenig über das Projekt zu sprechen, wobei er anmerkt, dass der DLC ein riesiger Effekt ist und eine beträchtliche Zeit in Anspruch nehmen könnte.

"Es ist riesig. Es ist so groß. Schaut mal, Leute, ich weiß, dass es letztlich schon eine Weile her ist, dass wir das Hauptspiel veröffentlicht haben, und ihr wartet auf den DLC, aber wisst, dass er verdammt riesig ist. Es ist im Grunde wie eine Fortsetzung. Ich meine, so fühlt es sich an, es ist einfach riesig."

Was wir auch wissen, ist, dass Neuigkeiten und Informationen zum DLC vielleicht noch etwas weiter entfernt sind, wie Martin erwähnte, dass ein bloßer Teaser-Trailer "ein bisschen weit weg" ist.

Freust du dich auf mehr Doom: The Dark Ages ?