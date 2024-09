Don't Nod über die episodische Struktur von Lost Records: Bloom and Rage: „Wir haben es genossen, Geschichten episodisch zu erzählen"

HQ

Eine Zeit lang haben wir uns daran gewöhnt, erzählerische Abenteuerspiele von Entwicklern wie Don't Nod und Telltale zu sehen, die debütieren und eine episodische Struktur verwenden, bei der ein neuer Teil der Geschichte wöchentlich oder zweiwöchentlich veröffentlicht wird. Dies ist jedoch heutzutage seltener geworden, da in vielen Fällen wieder eine vollständigere, vollständige Markteinführung bevorzugt wird. Wir werden dies nächsten Monat in Kraft sehen, wenn Deck Nine Life is Strange: Double Exposure am Ende des Monats vollständig debütiert, aber wir werden eine Art Rückkehr zu einer episodischen Struktur im Jahr 2025 sehen, wenn Don't Nod Lost Records: Bloom and Rage startet.

Als ich über diese Entscheidung sprach, ein episodisches Setup zu verwenden, bei dem die erste Hälfte des Spiels am 18. Februar und die zweite am 18. März erscheint, sprach ich mit Don't Nod, wo mir Senior Executive Producer Luc Baghadoust sagte:

"Ich glaube, wir haben es genossen, Geschichten auf episodische Weise zu erzählen. Weißt du, das haben wir bei Life is Strange 1 und Life is Strange 2 gemacht. Hier waren wir uns zunächst nicht sicher, ob es sich um eine episodische... ob es episodisch sein würde oder nicht, aber [Creative Director Michel Koch], wenn er das Spiel erschafft, denkt er episodisch. Ich glaube, du bist ein Fan von TV-Serien und es machte irgendwann Sinn, dass das Spiel episodisch ist. Wir kennen das Publikum so. Wir wollten nicht zu viel Zeit zwischen den Episoden. Deshalb denke ich, dass ein Monat ausreicht, um sich zu engagieren, über das Spiel zu sprechen, darüber, was in der zweiten Episode passieren wird, und dann kann man eine Geschichte auf eine Art und Weise erzählen, die Spannung erzeugt, möglicherweise gegen Ende der ersten Episode. Wir hoffen, dass die Leute immer noch von episodischen Spielen begeistert sind."

Wir müssen sehen, ob dieses episodische Setup die Landung Anfang 2025 schafft, wenn Lost Records: Bloom and Rage auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint.