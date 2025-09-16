Donkey Kong Bananza: Leitfaden zu den 8 Banandiumton-Rätseln auf DK Island & Emerald Rush

HQ

Donkey Kong Bananza: DK Island & Emerald Rush wurde gerade als zusätzlicher Teil eines der besten Spiele des Jahres 2025 und/oder auf der Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Dies geschah nicht ohne Kontroversen, wenn man bedenkt, dass der brillante Plattformer von Nintendo EAD Tokyo seit nicht einmal zwei Monaten im Angebot ist und auch angesichts seines hohen Download-Preises. Aber wir sind nicht hier, um über die Qualität oder die Menge des Inhalts oder den Preis von DLCs zu sprechen.

Dieser Leitfaden soll denjenigen unter euch helfen, die DK Island & Emerald Rush bereits heruntergeladen haben und neben der Hauptaktivität (Smaragde sammeln und Quests für Void Kong als VoidCo-Mitarbeiter abschließen) in der ersten Umgebung des DLCs an einem seltsamen Rätsel hängen geblieben sind. Es ist normal, uns ist es am Anfang auch passiert: Es ist das schwierigste Rätsel in ganz Donkey Kong Bananza - und es ist auch faszinierend und einzigartig!

Wir werden Sie Schritt für Schritt führen, um die verwirrenden, stumpfen Rätsel von Banandiumtone zu lösen, einem sehr eigenartigen Frakton (es ist das einzige bisher, das wie eine Bananenschale geformt ist), das sich in einer ziemlich schwer verständlichen Sprache durch eine Art von Symbolen ausdrückt, die wie Hieroglyphen aussehen.

Werbung:

Wo befindet sich die schwimmende Insel von Banandiumton?

Die schwimmende Insel von Banandiumtone befindet sich auf der linken Seite und hoch oben, mit Blick auf das große DK-Gesicht, das in die Insel geschnitzt ist und ihr ihren Namen gibt. Um ihn zum ersten Mal zu erreichen, können Sie entweder die Strauß-Bananza vom Gipfel des Berges fliegen lassen oder die Fasskanone direkt vor den Höhlenruinen neben der großen Seilrutsche nehmen. Dort findet ihr Banandiumtone und seinen eigenen Teleportpunkt für die Schnellreise in der Zukunft.

Was bedeuten die Symbole von Banandiumton?

Dieses eigentümliche Frakton spricht mit Symbolen zu dir. Wie Sie vielleicht schon vermutet haben, ist die Tatsache, dass er eine Banandiumton-Melone neben sich hat, der erste Hinweis, aber von da an ist es nicht mehr so einfach, wie es scheint.

Sie werden sehen, dass der Banandiumton sich zuerst dadurch ausdrückt, dass er ein einzelnes Symbol ausspricht, dann aber zwei, drei und so weiter in dem kombiniert, was wir Ebenen nennen. Du wirst denken, dass es darum geht, dass ihn mit der Bananza trifft, die er anzeigt, und du wirst nicht weit falsch liegen, aber du wirst bald verwirrt sein.

Warum ist das so? Denn Banandiumtone kann bis zu sieben verschiedene Symbole sagen und Sie haben nur fünf Bananzas, oder? Außerdem scheinen einige Symbole klar zu sein, aber "Ich sehe zwei Schlangen oder zwei Strauße, und was bedeutet das mit den kleinen Pfeilen oben?" Die Tatsache, dass ein zufälliges Drücken von Banandiumton Sie zum nächsten Level bringt, hilft auch nicht, weil Sie vielleicht denken, dass Sie den Schlüssel bereits haben... Und du tust es nicht.

Werbung:

Stellen Sie sich die Symbole von Banandiumtone als Spielautomaten Symbole vor. Es ist nicht das erste Mal, dass Nintendo solche Spiele entwickelt, bei denen Karten oder Gegenstände aus dem Pilzkönigreich aneinandergereiht werden, nicht wahr, Super Mario Bros. 3? Naja, hier müsst ihr alle gelben Bananen aneinanderreihen. Aber es wird immer kniffliger...

So löst man die acht Banandiumton-Rätsel, Level für Level

Banandiumton-Puzzle - Level 1

Eher eine Einführung in das System, drücken Sie einfach Banandiumton, bis das goldene Bananensymbol herausspringt. Sie müssen nicht einmal Ihre Bananza-Transformationen verwenden.

Banandiumton-Rätsel - Level 2

Obwohl es noch einfach ist, wird es interessant: zwei Symbole, zwei... Waffen! Stanzen bis du die goldene Banane auf einer der beiden Seiten hast und von dort aus bewege einfach das "Rad" auf die andere Seite, indem du mit dem entsprechenden Arm stanzt.

Banandiumton-Puzzle - Level 3

Es dreht sich schon ein bisschen. Und doch sind die Bananzas noch nicht ins Spiel gekommen. Stellen Sie sich vor, es ist ein Spielautomat. Wenn du es anschaust, siehst du, wenn du es normal triffst, nur das linke "Rad" verändert sich oder rollt, oder? Drücke darauf, bis die gelbe Banane herauskommt, normalerweise nach dem Symbol, das wie ein Elefant aussieht.

Dann... patschen! (mit R oder einem Schlag in die Luft). Banandiumton nimmt die Form eines Bogens an und Sie gehen zum nächsten Rad über, und so weiter, bis Sie alle drei goldenen Bananen in einer Linie haben.

Banandiumton-Rätsel - Level 4

Das hat uns Schweiß und ein paar Tränen gekostet. Wenn du es frontal triffst, siehst du nur, wie sich das zweite Rad dreht. Denn es kommt hier nicht auf das Wie an, sondern auf das Wo. Wenn wir zwei Arme hatten, als es zwei gab, was sind dann vier in einem zweiachsigen Raum?

Es spielt keine Rolle, ob Sie nah oder fern sind (z. B. die Banandium-Ader im Hintergrund treffen), was zählt, ist die Ausrichtung in Bezug auf die Himmelsrichtungen. Und da es hier kein Nord-Süd-Ost-West gibt, schauen Sie sich die Bilder an, um sich zu orientieren.



Erstes Symbol ändern: Betrachtung von Banandiumton aus dem Schnellreisepunkt (zwischen der Banandium-Ader und der Pflanze).

Zweites Symbol ändern: Betrachten Sie Banandiumton aus dem Punkt zwischen der Pflanze von zuvor und der Banandium-Melone. Oder mit anderen Worten, als wären Sie gerade aus der Laufkanone unten gekommen.

Drittes Symbol ändern: Blick auf Banandiumton in die Richtung zwischen der Banandium-Melone und der rosablättrigen Pflanze.

Viertes Symbol ändern: Blick auf Banandiumton von seinem "Rücken", zwischen der anderen Pflanze und der Banandium-Naht (d.h. dem fehlenden Himmelspunkt).



Dies sind die vier "Kardinalpunkte", um Banandiumton in Level 4 seiner Rätsel zu treffen.

Das Rätsel von Banandiumton - Level 5

Obwohl Banandiumtone Ihnen bis zu acht Stufen bietet, ist dies diejenige, in der wir die schwierigste Zeit hatten. Aber wenn wir zwei Arme für Stufe 2 und vier Himmelsrichtungen für Stufe 4 hätten, was haben wir dann fünf für Stufe 5, von denen wir Ihnen am Anfang dieses Leitfadens erzählt haben? Richtig, fünf Bananza-Kräfte.

Das Problem ist, dass es nicht darum geht, sich so zu transformieren, dass jede Bananza einen Spinner bewegt, denn das wäre zu einfach. Da Banandiumtone ein hinterhältiger Kerl ist und möchte, dass Sie hier wie ein Fuß auf einer Bananenschale herumrutschen, werden Sie sehen, dass jede Bananza drei Symbole ändert. Aber wie?! Während du es liest. Und wie folgt, wenn Sie es versuchen:



Kong Bananza: Bewegt die Walzen 1, 2, 5.



Zebra Bananza: Bewegt die Walzen 1, 2, 3.



Strauß Bananza: Bewegt die Walzen 2, 3, 4.



Snake Bananza: Bewegt die Walzen 3, 4, 5.



Elephant Bananza: Bewegt die Walzen 1, 4, 5.



Da jeder von einer anderen zufälligen Kombination ausgeht, liegt es an dir, den goldenen Bananen auszuweichen und zu versuchen, den Rest zu ändern.

Wir haben es zum Beispiel so gemacht:



Stanzen bis eine gelbe Banane herauskommt. Unseres kam auf Platz 2 heraus.

Um 3, 4, 5 zu ändern, haben wir Snake verwendet. So haben wir im dritten Spiel Gelb bekommen.

Ein Hit mit Elephant brachte im vierten Spiel die goldene Banane hervor. Jetzt hatten wir 1 und 5 zu wechseln, aber natürlich würde ich auch andere ändern.

Von hier aus kamen wir leicht zu einer Position, in der es nur Gelbtöne gab, mit Ausnahme des vierten, der eine Position von Gelb entfernt war (diese Art von Elefant mit den Stoßzähnen auf der linken Seite).

Zum Schluss haben wir die folgende Sequenz gemacht: Kong ×2, Zebra ×2, Strauß ×3, Schlange ×2, Elefant ×3.



(Natürlich spielt die Reihenfolge in der letzten Sequenz keine Rolle, aber wir haben sie in die Reihenfolge der Liste auf dem Bildschirm gesetzt).

Banandiumton-Rätsel - Level 6

Fahren wir mit den Hinweisen fort. Hier bekommt das Banandiumton-Rätsel ein bisschen den Zeugen. Was haben wir sechs Dinge, die wir nicht über die ganze Karte schauen? Sowohl Cranky Kong als auch die Tipps auf dem Ladebildschirm verraten es dir:

"Und als ob das noch nicht genug wäre, gibt es obendrein hier und da neue Bonuslevel - sechs, nicht weniger!" - Cranky Kong

"Es gibt sechs Ruinen der Bonuslevel, die rund um Donkey Kong Island versteckt sind - halte Ausschau nach ihnen, wenn du dich traust!"

"Also, was ist der Sinn dieser Bonusstufen ?" Ich bin sicher, du hast dich das gefragt, als du auf DK Island ankamst, denn es ist nicht so, dass du mehr Gold hinzufügen musst, genau. In der Tat haben Sie es inzwischen genau wie wir gemacht: Sie beeilen sich, sie zu vervollständigen, sobald Sie sie gefunden haben, einen nach dem anderen. Rechts? Falsch!

Umgekehrte Psychologie: Die abgeschlossenen Bonusphasen sind in dem Spielautomaten, der Banandiumton ist, blockiert, also ist es in Ihrem Interesse, eine in Gelb zu korrigieren, indem Sie sie schlagen, abschließen, eine andere reparieren und so weiter bis zu fünf Mal (und dann nur eine ändern). Wenn Sie nicht herumlaufen möchten, um zu sehen, welches Level welchen Slot blockiert, sehen Sie sich die Bilder unten an.

Was, wenn sie alle grau sind! Es ist in Ordnung, wie gesagt, es ist dasselbe, was uns passiert ist. Laden Sie einfach das Spiel neu (schließen und öffnen Sie die Software) und sie werden alle golden leuchten, kein Problem. Alternativ kannst du zu einer anderen Schicht gehen, indem du einen Aal aus dem Teleport-Gong nimmst und später zurückkehrst, um die Bonusstufen zurückzusetzen. Gelegentlich blockst du auch zwei oder sogar drei Bonus-Stages auf einmal, um dir viel Herumlaufen zu ersparen.

Um zur Bonusetappe 6 unter DKs Haus zu gelangen, folgen Sie den Hinweisen im Sand am Strand.

Die Bonusetappe 5 befindet sich auf der Galeone Kremling und die Bonusetappe 4 auf dem Wasserfall.

Die Bonusphasen 1, 2 und 3 befinden sich auf dem Gipfel des Berges, auf der westlichen Insel bzw. hinter der schwebenden Insel von Banandiumton.

Banandiumton-Puzzle - Level 7

Hier können Sie sich auf einen echten Leckerbissen gefasst machen, denn Sie werden feststellen, dass die Kette aus sieben Symbolen jetzt einige in Gelb hat, die nicht das Bananenbündel sind, um die Sache noch verwirrender zu machen. Und wenn Sie es bemerken, scrollen sie von rechts nach links, anstatt der "vertikalen" Walzen, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben. Aber, Banandiumton, hast du keine Gnade?

Und Sie können es sogar noch mehr drehen, denn hier ändert sich die Symbole, halten Sie fest, die Art von Angriff, die Sie mit DK ausführen, obwohl Sie inzwischen alle seine Züge gemeistert haben.

Das Gute, wenn wir Sie noch mehr verwirren, ist, dass es hier eine universelle Lösung gibt. Wenn Sie den Dreh nicht raus haben, versuchen Sie, die folgende Abfolge von Bewegungen mit Banandiumtone auszuführen:



Schlag nach unten ( Sprung+B )

Spin Jump (Drehe den Stick + A )

Roll (ZL )

Spin Jump (Drehe den Stick + A )

Roll (ZL )

Grab (ZR )

Spin Jump (Drehe den Stick + A )



Wenn wir sagen, dass ZL ein "N" ist, wenn Sie es drehen, und ZR ein "Z" ist, wenn Sie das "R" entfernen, welches Wort kommt dabei heraus? Bingo! Brillant!

Banandiumton-Rätsel - Level 8

Weben. Felsen. Von.

Aber... Was? Hat Banandiumton einen Glitch? *Schlägt drauf*

Weben. Felsen. Verbunden.

Weben. Felsen. Acht.

Weben. Felsen. In.

Fast hätten wir die kleinen Symbole bevorzugt. Was um alles in der Welt bedeutet Banandiumton in seinem neuesten Rätsel? Auch hier muss man über den Tellerrand hinausschauen. Vielleicht im Stil von The Legend of Zelda. Und für diejenigen unter euch mit grauen Haaren erinnert ihr euch vielleicht an ein bestimmtes Geheimnis in Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble!

Betrachten Sie es für den Moment als drei Elemente wie in Level 3, auch wenn es sich nicht um Symbole handelt. Um die obigen Wörter zu ändern, können wir die Ohrfeige verwenden. So werden wir am Ende sehen:

Zwei. Felsen. Acht.

Verbunden. Felsen. Abbildung.

A. Felsen. Acht.

Verbunden. Felsen. In.

Verbunden. Um. In.

Hast du es schon?

"Wechsle um zwei miteinander verbundene Felsen in einer Acht."

Aha! Und welche zusammenhängenden Steine gibt es, die man umkreisen kann, um ein Unendlichkeitssymbol oder eine Acht zu zeichnen? Setz deine Brille auf, Nintenfanboy! Denken Sie nur daran, das erste Spiel dieses Studios war nicht Super Mario Galaxy, sondern... Donkey Kong Jungle Beat! Und was wurde verwendet, um diesen Gamecube-Klassiker zu steuern?

Du weißt, was zu tun ist. Schwimmen Sie in einer Acht um die bongoförmigen Inseln herum und Magie geschieht. Du hast gerade das Banandiumton-Rätsel gelöst und eine neue Krawatte in deinem Ankleidezimmer freigeschaltet: die Schnellwechselkrawatte!

Diese Krawatte, getreu ihrem Namen, macht folgendes: "Das Aussehen von DK und Pauline wird sich zufällig ändern".