Donald Trump entlässt alle 22 Vorstandsmitglieder der Regierungsbehörde National Science Foundation

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Donald Trump hat alle 22 Mitglieder des Beirats der National Science Foundation (NSF) entlassen, einer der wichtigsten Behörden der Regierung, die sich der Forschung, Bildung und Finanzierung aller nicht-medizinischen Wissenschafts- und Ingenieursbereiche widmet. Diese unabhängige Agentur wurde 1950 gegründet, und ihre Mitglieder werden vom US-Präsidenten für sechsjährige Amtszeiten gestaffelt ernannt; alle müssen in ihren wissenschaftlichen Bereichen 'herausragend' sein.

Doch letzte Woche erhielten alle Mitglieder eine E-Mail, in der stand, dass ihre Positionen mit sofortiger Wirkung beendet wurden. Laut Nature folgt es auf ähnliche Massenentlassungen bei Bundeswissenschaftsberatern: Im vergangenen Jahr wurden alle 17 Mitglieder des Advisory Committee on Immunization Practices, das eine entscheidende Rolle in der US-Impfpolitik spielte, ebenso wie 14 Beratungsgremien der NSF, um die Staatsausgaben zu senken, entlassen.

Dieser Schritt lässt die NSF vorübergehend kopflos, eine Behörde mit 1532 Mitarbeitern (Stand 2025) und einem Jahresbudget, das 2020 auf 8,28 Milliarden Dollar gestiegen ist, hauptsächlich für die Finanzierung von Forschungsprojekten an Universitäten und Zentren vorgesehen, doch viele erwarten weitere Kürzungen, da Trump die akademische Forschung weiter angriff.

Laut El País wird gemunkelt, dass das Weiße Haus den Finanzinvestor Jim O'Neill als neuen Direktor der NSF nominieren würde, eine Figur, die von vielen kritisiert wird, weil ihm ein wissenschaftlicher Hintergrund fehlt und er daran arbeiten würde, die Organisation zu zerschlagen.