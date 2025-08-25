Djokovic "überlebt" und gelingt bei Grand Slams eine historische Leistung, aber mit Zweifeln an seiner körperlichen Verfassung

HQ

Novak Djokovic besiegte in seinem ersten Spiel bei den US Open den Learner Tien mit 6:1, 7:6(3), 6:2 und stellte damit eine beeindruckende Bilanz auf: 75. Erstrundensiege in Folge bei Majors. Er ist der erste Einzelspieler, egal ob Mann oder Frau, dem dies in der Open Era gelungen ist. 55 davon waren, wie am Sonntag, in zwei Sätzen.

Der Serbe war erst 19 Jahre alt, als er 2006 in Roland Garros das Viertelfinale erreichte, wo er im ersten gemeinsamen Spiel gegen Rafa Nadal unterlag. Danach erreichte er bei jedem Grand Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon und US Open), an dem er teilnahm, mindestens die zweite Runde.

Wie Sie wahrscheinlich bereits wissen, gewann er 24 davon und ist nun vehement auf der Suche nach seinem rekordverdächtigen 25. Grand-Slam-Titel, obwohl der 38-jährige Serbe spürt, wie seine Kraft zu schwinden beginnt. Obwohl Djokovic in zwei Sätzen gewann, musste er hart gegen Learner Tien kämpfen, ein amerikanisches Versprechen, das 2005 geboren wurde, dem Jahr, in dem Djokovic seinen ersten Grand Slam spielte.

"Ich habe großartig angefangen. Etwas mehr als 20 Minuten, erster Satz, ich habe mich richtig gut gefühlt", sagte Djokovic über den ersten Satz, 6:1. "Dann gab es ein paar lange Spiele zu Beginn des zweiten Satzes, und dann fing ich an, mich wirklich... Ich weiß nicht warum. Ich war wirklich überrascht, wie schlecht ich mich in der zweiten Runde körperlich gefühlt habe."

"Ich musste mein A-Spiel abliefern, was ich im ersten Satz getan habe. Vor allem im zweiten Durchgang ging es darum, auf dem Platz zu überleben."

Am Ende gewann er den zweiten Satz im Tiebreak und erholte sich im dritten Satz. Aber es gibt Zweifel, ob Djokovic, dessen letztes offizielles Spiel das Halbfinale von Wimbledon gegen Jannick Sinner war und nur Grand Slams bevorzugt, physisch wirklich gegen die jüngeren Spieler des Turniers mithalten kann... darunter Carlos Alcaraz, der ihm im Halbfinale in die Quere kommen könnte.