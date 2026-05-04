Django und Zorro überschneiden sich in einem neuen Film von Sony

Quentin Tarantino entsteht selten für eine Fortsetzung. Im Jahr 2014 arbeitete er jedoch mit Matt Wagner und Dynamite Entertainment zusammen, um einen Nachfolgecomic aus dem Erfolgsfilm von 2012 Django Unchained zu schaffen, in dem wir den zum Sklaven gewordenen Kopfgeldjäger Django sehen, wie er sich mit niemand Geringerem als dem maskierten Schwertkämpfer Zorro zusammentut.

Laut Deadline wird der siebenteilige Comic zu einem neuen Film adaptiert, der seiner Handlung folgen wird. Der Film wird nicht von Tarantino selbst inszeniert, aber wie beim Cliff Booth-Spin-off von Netflix scheint Tarantino seinen Segen für den Django/Zorro-Film gegeben zu haben. Brian Helgeland von Mystic River und LA Confidential wird als Regisseur für den Film getippt und schreibt derzeit ein neues Story.

Im Comic führte Djangos Rachesuche an den schlimmsten Menschen der Welt dazu, dass er sich mit Don Diego de la Vega verbündete, dem ersten Zorro aus dem Film The Mast of Zorro von 1998. Don Diego übergibt das Erbe an Antonio Banderas' Figur im Originalfilm, aber es scheint, dass sich diese Adaption auf eine jüngere Version der Zorro-Figur konzentriert, wobei Don Diego weiterhin die berühmte Maske trägt.

Es gibt kein Veröffentlichungsfenster für den Film, und es scheint auch niemanden außer Helgeland zu geben. Man könnte sich vorstellen, dass Jamie Foxx seine Rolle wieder aufnimmt, aber dann fragt man sich, wer an seiner Seite als Zorro spielen würde. Sony hat sich noch nicht offiziell zum Film geäußert.