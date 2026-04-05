Divinity "zum Leben erwacht", so Larian-CEO Swen Vincke

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Nach dem riesigen Erfolg von Baldur's Gate III im Jahr 2023 waren alle Augen auf Larian gerichtet, um zu sehen, was sie als Nächstes tun würden. Wie bei den Game Awards 2025 enthüllt wurde, kehrt das Studio zu seinen Wurzeln zurück und entwickelt ein komplett neues Divinity -Spiel, das einfach Divinity heißt.

In einem Beitrag auf Twitter/X sagte Larian-CEO Swen Vincke, er habe kürzlich einen guten Arbeitstag gehabt, da ihm in einem Gespräch mit dem Schreibdirektor Adam Smith klar wurde, dass Divinity in Bezug auf die Entwicklung in einem guten Zustand sei. "Ich spreche davon, in dieser Entwicklungsphase zu sein, in der noch viel rau oder fehlend ist, aber man spürt, dass ein Spiel zum Leben erwacht." Vincke schrieb.

"Etwas wurde aus dem Nichts erschaffen, und ihr könnt jetzt erleben, wie es sich anfühlt, wissend, dass die Dinge immer noch sehr formbar sind und dass es von hier an nur noch besser werden kann. Das ist ein guter Moment im Leben jedes Spiels. Und ich erwarte, dass viele Entwickler das erkennen. Während unsere Diskussion in Richtung der Handlungsbögen eines unserer Antagonisten floss und wir begannen, über Mikrodetails zu sprechen, sagte ich mir selbst – ja, das ist gut", fuhr er fort.

Wir sind wahrscheinlich noch weit davon entfernt, ein Divinity Veröffentlichungsdatum zu bekommen. Larian möchte schließlich, dass das Spiel noch größer als Baldur's Gate III wird. Solche Updates zeigen uns jedoch, dass die Arbeit am Spiel voranschreitet. Dass es eines Tages kommen wird, und selbst wenn das vielleicht nicht dieses Jahr oder sogar nächstes ist, wird Divinity ein Projekt sein, auf das es sich zu warten lohnt.