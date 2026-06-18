Dispatch lässt Switch-Spieler endlich "Brüste, Hintern und obszöne Gesten" im kostenlosen HR Violations DLC sehen

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Nach Monaten, in denen Nintendo Switch- und Switch-2-Spieler mit der stärker zensierten Version von Dispatch umgehen mussten, hat Entwickler AdHoc Studio die Option hinzugefügt, die meisten zensierten Elemente des Spiels zu entfernen, sodass man freien Zugang zu Brüsten, Hintern und dem Vogel (also dem Mittelfinger) hat. Diese Änderungen beinhalten auch einige neue Zensurfilter, die ebenfalls auf die PC- und PS5-Version des Spiels angewendet werden.

Wie in einem neuen Beitrag von AdHoc erklärt wird, müssen einige Elemente der Nintendo-Switch- und Switch-2-Versionen zensiert bleiben, wie Genitalien und explizite Audios, daher gibt es in Episode 4 keine Invisigal-Traum-Audios, und Toxic wird abgedeckt, wenn er den kleinen Toxic freilässt. Wenn du jedoch stilvollere Wege suchst, Charaktere im Spiel zu verbergen, hat Dispatch jetzt Mosaikzensur, Blackout-Zensur und Chaotische Zensur hinzugefügt.

Letzteres scheint am interessantesten zu sein, da es Charaktere und Gesten mit dem, was verfügbar ist, kaschiert, zum Beispiel Toxic in Jorts. Dieser kostenlose DLC ist im Einstellungsmenü des Spiels im Filter-Tab verfügbar. Leider kann Japan diesen DLC aufgrund von Zensurvorschriften im Land nicht erhalten. Blackout nur für japanische Spieler.

Es ist vielleicht nicht das, was sich jeder erhofft hat, als sie Dispatch DLC gelesen haben, aber das HR Violations Update gibt uns eine spielerische Möglichkeit, entweder Charaktere zu verdecken oder sie endlich frei auf der Switch- und Switch-2-Version zu machen. Es wäre schön, wenn AdHoc mehr verspielte Inhalte wie diesen einbauen würde, aber ich kann nicht anders, als mich auf Staffel 2 zu freuen.