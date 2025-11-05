Dispatch Episoden 5-6 Rezension

HQ

Zum Zeitpunkt des Schreibens habe ich gerade Dispatch Episoden 5&6 durchgespielt. Buchstäblich gerade fertig. Daher wird sich diese Rezension wahrscheinlich wie ein absolutes Geschwafel anfühlen, und ich entschuldige mich dafür. Es wird jedoch auch spoilerfrei sein, wenn Sie also Ihre eigene Version des hervorragenden narrativen Spiels von AdHoc durchspielen möchten, dann können Sie es immer noch im Voraus durchlesen. Oder kommen Sie zurück, wenn Sie fertig sind, um völlig blind hineinzugehen. Du machst dich.

Apropos Zeit, es ist eine beträchtliche Menge davon vergangen, seit ich das letzte Mal Dispatch berührt habe, dank des frühen Zugangs zu den ersten vier Episoden, und ich muss AdHoc ein Kompliment dafür machen, dass sie keinen Takt ausgelassen haben, um Sie wieder in die Action zu bringen. Einige haben die episodische Struktur von Dispatch kritisiert und während es eine Diskussion darüber gibt, ob episodische Spiele auf dem modernen Markt funktionieren, hat AdHoc phänomenale Arbeit geleistet, indem es sein Spiel um diese Struktur herum angepasst hat. Jede Episode ist eine eigene Mikrogeschichte, die in die weitere Erzählung hineinspielt.

Episode 5 und 6 fühlen sich wirklich so an, als wären sie der Ort, an dem Dispatch in seinen Groove kommt. Die ersten beiden Episoden führen dich in die Geschichte und den Gameplay-Loop ein. In der dritten und vierten Episode triffst du deine ersten großen Entscheidungen, so dass du das Gefühl hast, die Geschichte wirklich zu bestimmen, und dann treffen dich die fünfte und sechste Episode mit dem größten Teil der Entscheidungsfindung: Konsequenzen. Abgesehen von einigen gemeinen Dialogen von Malevola in Episode 4, die darauf zurückzuführen sind, dass ich ihren besten Kumpel gefeuert habe, kann ich nicht sagen, dass die wichtigsten Entscheidungen, die ich in Dispatch getroffen habe, Auswirkungen hatten. Jetzt kann ich sagen, dass ich zu früh zu hart mit dem Spiel umgegangen bin, da Verweise auf alte Kommentare, Aktionen und mehr zurückkommen, um mich in den letzten Episoden zu verfolgen und mir zu helfen.

Ich werde nicht auf das gesamte Gameplay, die Grafik oder die Sprachausgabe eingehen, da meine Eindrücke aus den ersten vier Episoden ziemlich genau mit der neuesten Veröffentlichung übereinstimmen. An diesen Fronten ist alles ausgezeichnet, und wieder einmal bin ich völlig süchtig nach dem Pseudo-Glücksspiel-Erlebnis, Helden auf Gelegenheitsjobs zu schicken. Wie andere hoffe ich auf einen Endlosmodus oder zusätzliche Inhalte, nachdem diese Episoden fertig sind, nur um mir meine eigene kleine Superhelden-Management-Simulation zu ermöglichen. Einer der wenigen Nachteile, die ich an den Episoden 5 und 6 habe, ist, dass Episode 6 wirklich Gameplay gegen Story eintauscht, und obwohl ich genau verstehe, warum AdHoc sich für diese Entscheidung entschieden hat, wäre es eine viel leichtere Pille gewesen, die man schlucken kann, wenn das Gameplay nicht so viel Spaß gemacht hätte. Diese beiden erstaunlichen Aspekte von Dispatch kämpfen manchmal um Aufmerksamkeit. Die Geschichte gewinnt immer, und das ist mit ziemlicher Sicherheit zum Besseren, aber manchmal möchte man seinen Kuchen haben und ihn auch essen.

Wie man wahrscheinlich an der verbesserten Punktzahl für diese Episoden erkennen kann, ist diese Kritik gering. Die letzten Episoden von Dispatch waren für mich wirklich erfolgreich, an einer Stelle, an der andere nicht so viel hatten, vor allem wegen eines verstärkten Fokus auf die Charaktere. Das Z-Team hat euch endlich hereingelassen, wie es scheint, und das hat vom Standpunkt der Erzählung aus einen großen Vorteil, da sich der Spieler in der Welt um ihn herum völlig willkommen fühlen kann. Sicher, sie sind nicht die Leute, mit denen du dich ausgesucht hättest, aber du kommst an einen Punkt, an dem du dich mit ihnen verstehst.

Die Länge von Dispatch scheint es hier wieder einmal in den Hintern zu beißen, denn es dauert weniger als zwei Stunden, um diese neuesten Episoden zu beenden. Wenn wir nicht verwirrt werden und die letzten beiden Episoden extrem lang sind, haben wir es mit einem Erlebnis zu tun, das alles in allem wahrscheinlich weit unter zehn Stunden dauert. Das ist ein gutes Stück kürzer als die alten Telltale-Erfahrungen, und obwohl die bevorstehende Abwesenheit das Herz für Dispatch höher schlagen lässt, kann man nicht anders, als sich zu fragen, ob ein paar weitere Episoden uns vielleicht geholfen haben, uns besser mit unserem Team und unseren anderen Charakteren verbunden zu fühlen.

In den Episoden 5 und 6 hat sich Dispatch von einer guten Zeit mit großartiger Grafik, Sprachausgabe und mehr zu einer großartigen Zeit entwickelt, in der endlich alles an seinem Platz passt. Ich bin sehr gespannt, wie meine Geschichte enden wird, und ich bin sehr froh, berichten zu können, dass das Spiel großartige Arbeit leistet, um die Geschichte wie einen Kanon wirken zu lassen. Selbst wenn dir am Ende gesagt wird, wie viele andere Spieler die gleichen Entscheidungen getroffen haben wie du, wenn du Entscheidungen triffst, baust du deinen eigenen Robert und den Weg, den er nimmt, Dispatch belohnt dich immer wieder mit kleinen Anspielungen hier und da und großen Erinnerungen daran, was du getan hast, um deine Geschichte zu definieren.