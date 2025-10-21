Dispatch Rückblick zur Saisonmitte

HQ

Als sich Telltale mit Filmen wie The Walking Dead und The Wolf Among Us so richtig etablierte, waren wir sofort begeistert von der Idee, die Meister unserer eigenen Geschichten zu sein. Entscheiden Sie über das Schicksal von Charakteren, der ganzen Welt um sie herum, mit einfachen Klicks und QTEs. Im Laufe der Zeit zog sich der Vorhang immer weiter zurück und es wurde immer deutlicher, dass die Entscheidungen, die in den Spielen tatsächlich zählten, nur wenige waren.

Es ist schwierig, Telltale dafür verantwortlich zu machen. Es ist unglaublich schwierig, eine Erzählung zu strukturieren, in der jede noch so große Entscheidung jeden Aspekt eines Charakters, eines Handlungsbogens und der gesamten Geschichte prägt. Man würde jahrelang an so einem Spiel arbeiten, und doch wird diese Entscheidung, diese Eigentümerschaft von den Fans jetzt fast schon erwartet. Wir sind von Spielen wie Baldur's Gate III und Kingdom Come: Deliverance II verwöhnt worden, wo nicht nur das Gameplay unglaublich aktiv und lohnend ist, sondern auch die Geschichte das Gefühl hat, dass sie sich von deinen Entscheidungen ändern kann, egal wie klein sie auch erscheinen mögen.

HQ

Das ist eine etwas langatmige Art zu sagen, dass ich sowohl aufgeregt als auch ängstlich von AdHoc Studios Dispatch war. Die Animation, die entscheidungsbasierte Erzählung und die hervorragende Sprachbesetzung erinnern an das Telltale von früher, aber ich habe mich gefragt, wie AdHoc sich anpassen würde, damit es nicht mit den Füßen in altem Schlamm steckt.

Werbung:

Robert Robertsons Geschichte über Rache, Romantik und Erlösung beginnt mit einem actiongeladenen Spektakel, bevor du in den Hauptaufbau der Geschichte geworfen wirst. Ohne seinen Anzug muss der machtlose Robert einem normalen Tagesjob nachgehen, indem er ein Team von Superschurken "erledigt", die zu Superhelden geworden sind, um die Restaurierung seines geliebten Mechs zu bezahlen.

Anstelle des typischen, rätselbasierten Point-and-Click-Gameplays von Telltale setzt dich Dispatch an einen Schreibtisch und lässt dich deine Helden verwalten. Schicke sie zu verschiedenen Jobs, nutze ihre Stärken und unterstütze sie, wenn du kannst, von deinem Computer aus, indem du Minispiele hackst und andere Entscheidungen triffst, die du während der Arbeit triffst. Dieses Gameplay lässt dich nicht in einem Raum herumlaufen und Hinweise aufsammeln, während du mit Nebencharakteren sprichst, aber es fügt sich sehr gut in die Erzählung ein. Das Geschwätz über die Kommunikation zwischen Ihrem meist nutzlosen Z-Team sorgt für zusätzliche Würze, und die Entsendung wird schnell zu einem süchtig machenden Prozess. Der Dopamin-Kick einer gut gemachten Arbeit und der Auswahl des perfekten Helden ist ein Rausch, während man sieht, wie der Prozentsatz des Erfolgs zum Scheitern schwindet, nur zu anderen Strategien und zum nächsten Mal besser zu werden. Du wirst nicht viel in Dispatch laufen und entdecken, da alles, was das Gameplay betrifft, auf einem Bildschirm dargestellt oder über Dialogoptionen gezeigt wird, aber der Superhelden-Manager-Simulator-Aspekt ist einfach und effektiv, um dich zu fesseln. Gameplay und Story sind in einem nahezu perfekten Spiel miteinander verwoben, während du durch die Hintergrundgespräche während deiner Schichten mehr über die Charaktere und die Welt erfährst.

Manchmal packt AdHoc jedoch zu viele Scoops Geschichte in seine Dispatch Mischung. Verschiebungen in Dispatch können schief gehen, nicht weil du als Spieler die falschen Entscheidungen getroffen hast, sondern weil die Charaktere aufgrund erzählerischer Umstände einen Moment haben. Das ist aus der Perspektive der Story sehr effektiv, denn wenn deine Entscheidungen außerhalb der Hauptspielschleife zu Reibungen führen, würdest du erwarten, dass sich das widerspiegelt. Wenn du jedoch ein Perfektionist bist, der es hasst, während der Disposition einen fehlgeschlagenen Bildschirm zu sehen, wirst du es nicht mögen, wenn dir während des Spiels deine Handlungsfähigkeit genommen wird. Die Story hat hier Vorrang, auch wenn sich das Gameplay intuitiv und lohnend anfühlt.

Werbung:

Die Animation ist hell und eindeutig hochbudgetiert. Die Besetzung ist größtenteils hervorragend, auch wenn es sich so anfühlen kann, als hätte sich das Studio gerade die üblichen Stimmen von Kollaborateur Critical Role und ein paar fähigen YouTubern geschnappt. Und doch hilft mir das nicht, ein gewisses Zögern abzuschütteln, wenn ich entscheide, ob Dispatch sich von Telltales gefesseltem Storytelling befreit hat. Es gibt Entscheidungen, die hier wichtig sind, mutig und ausgeschildert, aber da die Animation und die Sprachausgabe so teuer gewesen sein müssen, frage ich mich oft, wie viele verschiedene Variationen derselben Geschichte es wirklich gibt. Ein Vorfall in Episode 2 zum Beispiel hat das gleiche Ergebnis, egal welche Entscheidungen du triffst, und viele Dialoge scheinen sicher genug zu sein, dass sie sich nicht auf das beziehen müssen, was du gesagt oder getan hast, abgesehen von den massiven zweiteiligen Entscheidungen, die du auf dem Weg erlebst. Ich werde auch die Option vermissen, still zu bleiben, da Dispatch nur maximal drei Dialogoptionen bietet, sodass Sie sich nicht konsequent entscheiden können, nicht zu sprechen. Du willst Aaron Paul wahrscheinlich nicht an einen Spieler verschwenden, der sich nicht die Mühe macht, Dialoge auszuwählen, aber die Option war schon immer schön.

HQ

Ich habe jetzt die Hälfte von Dispatch durch, und ich bin mir nicht sicher, ob ich am Ende wirklich sagen kann, dass es meine Geschichte ist, die ich erlebt habe, oder ob es nur eine der wenigen Versionen eines ansonsten linearen Tracks ist. Nichtsdestotrotz ist die Geschichte, die AdHoc erzählt hat, immersiv und sehr gut geschrieben. Ein paar Dialogzeilen fühlen sich ein wenig gefangen an in der Wheadon-artigen Wheadon-Ära der 2010er Jahre, aber abgesehen von diesem Augenrollen fand ich, dass mich die Charaktere und Story-Beats von Episode zu Episode gefesselt haben, und ich kann es kaum erwarten, mehr zu sehen. Die Charaktere von Aaron Paul und Jeffrey Wright haben mich bisher am meisten fasziniert, vor allem, weil die Schauspieler so ziemlich alle anderen rauchen. Man merkt, dass Dispatch zuerst als TV-Serie gedacht war, weil das Spiel unglaublich kinoreif ist. Auch dies könnte Sie daran zweifeln lassen, wie viel Kontrolle Sie über diese Episoden haben können, aber es verleiht Dispatch auch eine gewisse Authentizität. Das Gefühl, etwas zu spielen, das normalerweise nur dazu gedacht ist, passiv durch Zuschauen genossen zu werden.

Ich könnte locker zwanzig, vierzig, sechzig Stunden mit diesem Superhelden-Management-Simulator verbringen.Dispatch Es sieht so aus, als würde es uns einen Bruchteil dieser Zeit in seiner Geschichte geben, mit Episoden, die jeweils etwa 50-55 Minuten dauern, aber so fest an seiner Geschichte festzuhalten, ist eine Entscheidung, für die AdHoc gelobt werden sollte. Dispatch ist mutig und versucht effektiv, eine Formel, die die Branche so gut wie hinter sich gelassen hat, wiederzubeleben und sie mit großen Namen und einem zumindest scheinbar großen Budget in den Vordergrund zu rücken. Den vollständigen Saisonrückblick werden wir nächsten Monat bei euch haben, aber im Moment ist es trotz einiger ärgerlicher Dialoge und des unerschütterlichen Gefühls, dass an einigen Stellen die Handlungsfähigkeit einiger Spieler fehlt, ein starker Start, der zu einem hoffentlich superstarken Ende führt.