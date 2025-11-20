Dispatch beendet seine erste Staffel mit einem Höhepunkt – zwei Millionen verkaufte Exemplare

HQ

Die Entwickler von AdHoc werden heute Abend sicher feiern. Ihr Debüttitel Dispatch, der Ende letzten Monats für Playstation 5 und PC veröffentlicht wurde. Er wurde ein großer Erfolg und hat mehr als zwei Millionen Exemplare verkauft. Ein großes Ergebnis für das Team, und in einem Beitrag in den sozialen Medien dankten sie allen Fans, die das Spiel gekauft und gespielt haben. Dispatch schaffte es, früh die Steam-Charts anzuführen, und in nur zehn Tagen verkaufte das Spiel eine Million Verkäufe.

Aber das Traurige ist – die letzten beiden Episoden sind auch die letzten. Zumindest im Moment. Aber die Chancen stehen gut, dass das Team das von ihnen geschaffene Universum weiter ausbauen wird – angesichts der riesigen Resonanz der Fans. Zumindest hoffen wir das.

Hast du Dispatch durchgespielt?