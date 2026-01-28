Disney+ streicht einige Szenen aus der neuen Simpson-Folge in Spanien

HQ

The Simpsons ist eine der am längsten laufenden, beliebtesten und bekanntesten Fernsehserien. In seiner fast 40-jährigen Geschichte war sie in allerlei Kontroversen verwickelt und hat mit ihrem charakteristischen Humor alle möglichen Anliegen der modernen Welt angesprochen. Mit der Einführung der neuen Folge auf Disney+ in Spanien haben Fans jedoch bemerkt, dass wichtige Teile der Folge weggelassen wurden.

Wie der X-Account "SimpsonDoblaje" (SimpsonDub) zeigt, der Szenen aus der spanischen Synchronisation der Serie teilt, lässt das Ende von Folge 4 der 37. Staffel das Ende weg, in dem Moe sich wieder mit Maya vereint. Sie können es unten sehen:



Als ob das nicht schon genug wäre, wie eine der Antworten auf den Beitrag andeutet, wurde auch die Szene, in der Moe erwähnt, dass er noch mit Maya verlobt ist, entfernt. Diese Änderung gegenüber dem Original hat verschiedene Online-Diskussionen über Zensur, Ableismus (Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen) und das Abdecken in Szenen oder Situationen, die aus dem Zusammenhang gerissen erscheinen mögen, ausgelöst, wie etwa Moe, der mit einem Minderjährigen zusammen ist, ausgelöst.

Es bleibt abzuwarten, ob Disney+ sich zu der Angelegenheit äußern wird, ob es ein Fehler war und die vollständige Folge veröffentlicht wird, oder ob es einen anderen Grund für diese Änderung gibt. Was hältst du von dieser Änderung an der Originalfolge?