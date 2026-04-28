Disney+ kauft die Rechte für die UEFA Champions League, Europa und Conference League in Belgien: Beste belgische Vereine

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Belgische Fans werden es in der nächsten Saison deutlich leichter haben, UEFA-Wettbewerbe zu verfolgen, da Disney+ überraschend angekündigt hat, die Fernsehrechte an der UEFA Champions League, UEFA Europa League und UEFA Conference League zwischen dem Zyklus 2027-2031 (ab der nächsten Saison) zu erwerben. Bis jetzt waren die TV-Rechte auf verschiedene Kanäle verteilt: RTL und Proximus hatten die Champions-League-Rechte, während RTBF und Voo Sport World die Rechte an der Europa League und Conference League hatten.

Disney+ hat bereits die globalen Rechte an der Women's Champions League erworben und folgt den fortgesetzten Investitionen von OTT-Diensten, die meist auf TV und Filme spezialisiert sind, in Live-Sport: Amazon Prime besitzt einen großen Teil der NBA, Netflix bekommt immer mehr Box- und sogar UFC-Kämpfe...

Wie gut haben sich die belgischen Fußballvereine in Europa geschlagen?

In dieser Saison erreichte nur Club Brugge die K.o.-Runde der Champions League und verlor in den K.o.-Playoffs gegen Atlético de Madrid. Genk schied im Achtelfinale der Europa League gegen Freiburg aus, und RSC Anderlecht verlor in der K.-o.-Runde der Conference League gegen AEK Athen.

Doch kein belgischer Verein hat seit dem Gewinn des UEFA-Pokals 1983 durch Anderlecht sowie einigen europäischen Superpokal- und Pokalsiegerpokalen in den 1970er und 1980er Jahren jemals einen großen europäischen Pokal gewonnen, während Club Brügge 1978 das Finale des Europapokals erreichte.

In der nächsten Saison könnte Union Saint-Gilloise aus Forest, Brüssel, das in dieser Saison aus der Champions-League-Phase ausgeschieden ist, wieder in der Ligaphase spielen, da sie die reguläre Saison der belgischen Pro League gewonnen haben; der Sieger der Play-offs qualifiziert sich direkt für die Champions-League-Phase, die derzeit zwischen Club Brügge und Union SG ausgetragen wird.