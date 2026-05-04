Disney hatte Ideen für Tangled 2, aber keine davon war gut genug, um eine Fortsetzung zu rechtfertigen

Immer wenn man einen erfolgreichen Film bekommt, denkt man sich sicher Wege ein, diesen Erfolg auszunutzen. Fortsetzungen sind die naheliegende Idee, aber manchmal ist man ratlos, wie man eine Geschichte weiterentwickeln soll. Das war der Fall bei Disneys Tangled, das offenbar Fortsetzungspläne in Arbeit hatte, nur eben nicht besonders gute.

Nathan Greno, der Regisseur des Animationsfilms von 2010, sagte, dass das Team einige Ideen und Diskussionen zu einer Tangled Fortsetzung entwickelt habe, aber dass das Märchen bei der Entstehung einzigartige Herausforderungen mit sich bringe.

"Ich bin nicht gegen Fortsetzungen. Da war, muss ich sagen, nachdem wir Tangled... Es ist ein heikler Ort, denn ich sage es mal so: Wenn Pinocchio ein richtiger Junge wird, was gibt es dann noch zu sagen? Sobald das Biest ein Mensch wird, was gibt es sonst noch zu sagen?" Greno sagte The Direct.

"Wir haben tatsächlich einen Off-Site bei Disney gemacht, und wir haben das ursprüngliche Team zusammengebracht, und wir haben wirklich stundenlang darüber gesprochen, und wir sind irgendwie weggegangen mit den Worten: 'Wir konnten keine Geschichte finden, die es wert ist, erzählt zu werden'", fuhr er fort.

Nach dem ersten Film gab es mehr Tangled -Inhalte, aber dieser kam in Form eines Kurzfilms, der sich um Rapunzels Hochzeit drehte. "Es gab einen Kurzfilm, in dem wir die Hochzeit gemacht haben, weil die Leute kommen und fragen: 'Wo ist die Hochzeit?' Also haben wir die Hochzeit gemacht, weil es sich natürlich angefühlt hat. Aber im Allgemeinen, ja, es gab einfach keine Geschichte, die ich finden konnte", erklärte Greno.

Vielleicht findet Disney nach seinem Realverfilmungs-Remake Platz für eine Fortsetzung. Einen Animationsfilm in ein neues Format zu bringen, ist nicht die beste Idee für eine Nacherzählung einer Geschichte, aber wen interessiert das, wenn sie so viel Geld verdienen?